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Грузии не помогали встать на ноги: премьер о помощи Запада

Грузии не помогали встать на ноги: премьер о помощи Запада

Sputnik Грузия

Премьер также заявил, что получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз само по себе не является гарантией экономического процветания страны 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T12:31+0400

2026-07-17T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. В последние годы международное финансирование, поступавшее в Грузию через USAID и Евросоюз, в основном направлялось на поддержку неправительственных организаций, а не на развитие государственных институтов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.По его словам, речь идет примерно о 100 миллионах долларов от USAID и около 100 миллионов евро от Евросоюза ежегодно. Премьер утверждает, что эти средства не способствовали укреплению государства, наоборот, использовались против него.Премьер отметил, что, несмотря на заявления о поддержке Грузии, реальные шаги для экономического укрепления страны, по его словам, не предпринимались."На самом деле для того, чтобы поставить Грузию на ноги, ничего не делалось, даже тогда, когда говорили, что никаких проблем нет ни с нашим правительством, ни с народом, ни со страной", – заявил он.Аналогичный подход, по мнению премьера, сейчас применяется и в Молдове, которая, как он утверждает, находится в тяжелом экономическом положении."То же самое делают сейчас в Молдове, которая находится в тяжелейшем экономическом кризисе. Если бы хотели помочь Молдове, ее экономика сегодня стояла бы на ногах", – отметил премьер.По словам главы правительства, за последние пять лет экономика Грузии опередила экономику Молдовы на 13,5 миллиарда долларов."Последние три года реальная экономика Молдовы сокращалась, а номинальный рост связан только с высокой инфляцией. Если сравнить экономики Грузии и Молдовы, мы увеличили разрыв и опередили их на 13,5 миллиарда долларов за последние пять лет", – заявил Кобахидзе.Премьер также заявил, что получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз само по себе не является гарантией экономического процветания страны.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получила в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Фактически процесс евроинтеграции страны остановился.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереалистичными", однако при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, usaid, еврокомиссия, молдова, брюссель