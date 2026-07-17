https://sputnik-georgia.ru/20260717/gruziya-prodolzhaet-uspeshno-prodavat-lavrovyy-list-299666119.html

Грузия продолжает успешно продавать лавровый лист

Грузия продолжает успешно продавать лавровый лист

Sputnik Грузия

Средняя цена одного килограмма составила 4,1 доллара 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T17:57+0400

2026-07-17T17:57+0400

2026-07-17T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Китай стал основным покупателем лаврового листа из Грузии, говорится в сообщении Минсельхоза.На Китай в первом полугодии 2026 года пришлось 73% экспорта, еще 15% было поставлено в Россию.Всего за январь-июнь 2026 года Грузия экспортировала 4,2 тысячи тонн лаврового листа на сумму 17,3 миллиона долларов.Средняя цена одного килограмма составила 4,1 доллара.По данным ведомства, объем экспорта в первом полугодии 2026 года вырос на 27%, а его стоимость – на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, китай