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Как вы оцениваете перспективу сближения Грузии и стран Центральной Азии?
Как вы оцениваете перспективу сближения Грузии и стран Центральной Азии?
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Правительство "Грузинской мечты" подписало соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном. Более того, первые лица страны впервые в... 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T18:31+0400
2026-07-17T18:31+0400
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Правительство "Грузинской мечты" подписало соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном. Более того, первые лица страны впервые в истории посетили Таджикистан, а на днях в Грузию с официальным визитом прибыл президент Туркменистана. Многие заговорили о фундаментальном развороте грузинской внешней политики на Восток.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, что они думают о сближении Грузии со странами Центральной Азии. 62,3% проголосовавших воспринимают происходящие процессы как активное продвижение "Среднего коридора", который станет ключевым драйвером экономического роста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, казахстан, узбекистан, таджикистан, туркменистан, инфографика, инфографика
грузия, политика, новости, казахстан, узбекистан, таджикистан, туркменистан, инфографика, инфографика
Правительство "Грузинской мечты" подписало соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном. Более того, первые лица страны впервые в истории посетили Таджикистан, а на днях в Грузию с официальным визитом прибыл президент Туркменистана. Многие заговорили о фундаментальном развороте грузинской внешней политики на Восток.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, что они думают о сближении Грузии со странами Центральной Азии. 62,3% проголосовавших воспринимают происходящие процессы как активное продвижение "Среднего коридора", который станет ключевым драйвером экономического роста.