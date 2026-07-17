https://sputnik-georgia.ru/20260717/kak-vy-otsenivaete-perspektivu-sblizheniya-gruzii-i-stran-tsentralnoy-azii-299687013.html

Как вы оцениваете перспективу сближения Грузии и стран Центральной Азии?

Как вы оцениваете перспективу сближения Грузии и стран Центральной Азии?

Sputnik Грузия

Правительство "Грузинской мечты" подписало соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном. Более того, первые лица страны впервые в... 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T18:31+0400

2026-07-17T18:31+0400

2026-07-17T18:31+0400

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Правительство "Грузинской мечты" подписало соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном. Более того, первые лица страны впервые в истории посетили Таджикистан, а на днях в Грузию с официальным визитом прибыл президент Туркменистана. Многие заговорили о фундаментальном развороте грузинской внешней политики на Восток.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, что они думают о сближении Грузии со странами Центральной Азии. 62,3% проголосовавших воспринимают происходящие процессы как активное продвижение "Среднего коридора", который станет ключевым драйвером экономического роста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казахстан

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грузия, политика, новости, казахстан, узбекистан, таджикистан, туркменистан, инфографика, инфографика