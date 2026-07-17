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Какой сегодня церковный праздник: 17 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 17 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 17 июля отмечают день памяти святых Феодора, Андрея, Марфы и Андрея 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T01:01+0400

2026-07-17T01:01+0400

2026-07-17T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ КиринейскийПо церковному календарю 17 июля поминают священномученика Феодора, епископа Киринейского, пострадавшего во время правления императора Диоклетиана (284-305).Феодор был искусным писцом, достигший большого совершенства в любимом деле. Для храмов он переписал много книг.Сын Феодора Лей донес Дигниану, правителю области, что отец имеет христианские книги и, привлекая людей к вере Христовой, отговаривает их от поклонения идолам.Когда святителя доставили на суд, за ним последовало много христиан, в том числе Лукия и Иероя, которых он крестил. За отказ отдать книги и отречься от Христа епископа жестоко пытали. Затем, отрезав язык, бросили в темницу, где он и скончался.По приказу правителя убили всех, принявших крещение от священномученика, в том числе Лукию и Иерою.Архиепископ КритскийПо церковному календарю 17 июля поминают святителя Андрея, архиепископа Критского.Родился будущий святой в Дамаске (Сирия) в VII веке. Мальчик до семи лет не мог говорить. Причастившись однажды Святых Христовых Тайн, он обрел дар речи и стал стремительно развиваться, усваивая быстро Священное Писание и богословские науки.Постриг он принял в 14 лет в Иерусалиме, в монастыре преподобного Саввы Освященного.Он участвовал в Шестом Вселенском соборе (680-681 годы). После Собора святителя отозвали в Константинополь, где в храме Святой Софии он служил архидиаконом. А в 685-м стал архиепископом на острове Крит.Основав канон – новую форму богослужебного песнопения – святитель создал более 70 песнопений. Наиболее известный из них – Великий покаянный канон, который читают на первой и на пятой неделе Великого поста. Андрей скончался на острове Милитина, возвращаясь на Крит из Константинополя.Преподобная МарфаПо церковному календарю 17 июля поминают преподобную Марфу, жившую в VI веке – мать столпника Симеона Дивногорца.Родилась будущая святая в Антиохии. Она стремилась к монашеству с молодых лет, но родители убедили ее выйти замуж.Вскоре овдовев, Марфа все силы отдала воспитанию сына, став для него образцом высокой христианской настроенности. Часто посещала храмы и приобщалась Святых Христовых Тайн, с благоговением слушала церковные службы.Праведная вставала каждую ночь на молитву, совершая ее с сердечной теплотой и слезами. Особенно Марфа чтила святого Иоанна, Крестителя Господня, который часто являлся ей в видениях и был ее покровителем.Преподобная была добра к нищим – кормила, одевала их, посещала больницы, где служила больным, погребала умерших, а тем, кто собирался принять Крещение, готовила одежду своими руками.Марфа вела целомудренную, благочестивую жизнь, наставляя многих своим примером на путь спасения. Когда сын ее стал известным подвижником, преподобная, посещая его, внушала не возноситься подвигами и приписывать все действию благодати Божьей.О близкой кончине ее возвестили заранее. Она увидела ангелов со свечами, сказавших, что придут за нею через год. Удостоилась святая также видения райских обителей, где Пресвятая Богородица показала ей небесные жилища, уготованные праведникам. Марфа мирно скончалась в 551 году.РублевПо церковному календарю 17 июля поминают преподобного Андрея Рублева – русского иконописца московской школы иконописи, монументальной и книжной живописи XV века.Родился будущий святой примерно в 1360-м. Андрей, происходивший из образованных кругов и отличавшийся необыкновенной мудростью, учился живописному мастерству в Византии и Болгарии.Некоторое время он работал вместе с Феофаном Греком и, предположительно, был его учеником. Жизнь преподобного была связана с двумя монастырями – Спасо-Андрониковым московским, где Андрей принял постриг, и Троице-Сергиевой лаврой.Жизнь иконописца-подвижника Андрей Рублев вел примерно 20 лет, до самой смерти, вместе со своим "сопостником" Даниилом Черным. Знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы – по сей день непревзойденный образец в иконописании, принадлежит кисти святого.Преподобный расписывал Благовещенский собор Московского Кремля, создал его иконостас, а также участвовал в росписи Успенского собора во Владимире, для которого написал Владимирскую икону Божией Матери. Он также создал иконостас и расписал стены Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.ИмениныПо церковному календарю 17 июля именины отмечают Анастасия, Марфа, Мария, Татиана, Ольга, Александра, Алексий, Андрей, Евфимий, Николай, Феодот и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников