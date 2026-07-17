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Каладзе: отношение евробюрократии к Грузии – пример политтерроризма

Каладзе: отношение евробюрократии к Грузии – пример политтерроризма

Sputnik Грузия

Предыдущие поколения пролили кровь за эту независимость, и никто не имеет права посягать на свободу и суверенитет страны, заявил политик 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T23:31+0400

2026-07-17T23:31+0400

2026-07-17T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Отношение европейской бюрократии к грузинскому государству – очень хороший пример политического терроризма, заявил журналистам генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя министерскую встречу в США, посвященную проблеме усиления политического терроризма. По приглашению государственного секретаря США Марко Рубио вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в министериале "О возобновлении политического терроризма" в Вашингтоне, где выступила перед аудиторией. В своем выступлении глава МИД отметила, что вынесение вопроса политического терроризма в международную повестку дня имеет особое значение в условиях современных вызовов безопасности. По его словам, предыдущие поколения проливали кровь за эту независимость, и никто не имеет права посягать на свободу и суверенитет страны. По его словам, абсолютно все обязаны уважать грузинскую государственность и волю ее народа. По словам Каладзе, доверие к европейской бюрократии постоянно снижается из-за их решений, заявлений и несправедливого отношения к грузинскому государству. Министерская встреча "О возобновлении политического терроризма" проходит в Вашингтоне с участием представителей около 60 стран. Мероприятие организовано в рамках новой стратегической программы США по борьбе с терроризмом и посвящено обсуждению мер противодействия новой волне политического насилия и деятельности экстремистских группировок. Особое внимание участники уделяют укреплению международного сотрудничества и координации совместных усилий в этой сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, марко рубио, мака бочоришвили, сша, вашингтон