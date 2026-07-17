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Кобахидзе: в Грузии расширят три международных аэропорта и построят новый в Вазиани
Кобахидзе: в Грузии расширят три международных аэропорта и построят новый в Вазиани
Sputnik Грузия
Помимо расширения действующих терминалов, власти готовятся к запуску нового крупного авиаузла 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правительство Грузии планирует расширить все три действующих международных аэропорта, а к концу 2027 года начать строительство нового масштабного аэропорта в Вазиани, рассчитанного на 20 миллионов пассажиров в год, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".Грузия начинает масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры на фоне растущего туристического потока."В Тбилиси мы начали расширение существующего аэропорта, что увеличит пассажиропоток до 10 миллионов человек в год, и параллельно к концу следующего года начнется строительство нового аэропорта в Вазиани, где пассажиропоток составит уже 20 миллионов человек. Это необходимо для нашей страны в связи с растущим потоком туристов", – заявил Кобахидзе.Как отметил Кобахидзе, в стране расширят пропускную способность международных аэропортов Тбилиси, Кутаиси и Батуми."Переговоры по Батуми продолжаются. Активно будет вестись работа по Кутаиси, и пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту достигнет примерно 5 миллионов человек", – сказал он.Правительство Грузии 13 июля объявило о запуске одного из крупнейших проектов расширения и развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, в который инвестор вложит более 150 миллионов долларов.Инвестиционный проект расширения аэропорта Тбилиси предусматривает расширение терминала и аэродромной инфраструктуры, модернизацию технологических и операционных систем, а также дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров в соответствии с международными стандартами.Проект будет реализован в 2026-2028 годах, после чего годовая пропускная способность аэропорта достигнет 10 миллионов пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, вазиани, ираклий кобахидзе, шота руставели
экономика, грузия, новости, тбилиси, вазиани, ираклий кобахидзе, шота руставели
Кобахидзе: в Грузии расширят три международных аэропорта и построят новый в Вазиани
Помимо расширения действующих терминалов, власти готовятся к запуску нового крупного авиаузла
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правительство Грузии планирует расширить все три действующих международных аэропорта, а к концу 2027 года начать строительство нового масштабного аэропорта в Вазиани, рассчитанного на 20 миллионов пассажиров в год, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
Грузия начинает масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры на фоне растущего туристического потока.
"В Тбилиси мы начали расширение существующего аэропорта, что увеличит пассажиропоток до 10 миллионов человек в год, и параллельно к концу следующего года начнется строительство нового аэропорта в Вазиани, где пассажиропоток составит уже 20 миллионов человек. Это необходимо для нашей страны в связи с растущим потоком туристов", – заявил Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, в стране расширят пропускную способность международных аэропортов Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
"Переговоры по Батуми продолжаются. Активно будет вестись работа по Кутаиси, и пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту достигнет примерно 5 миллионов человек", – сказал он.
Правительство Грузии 13 июля объявило о запуске одного из крупнейших проектов расширения и развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, в который инвестор вложит более 150 миллионов долларов.
Инвестиционный проект расширения аэропорта Тбилиси предусматривает расширение терминала и аэродромной инфраструктуры, модернизацию технологических и операционных систем, а также дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров в соответствии с международными стандартами.
Проект будет реализован в 2026-2028 годах, после чего годовая пропускная способность аэропорта достигнет 10 миллионов пассажиров.