https://sputnik-georgia.ru/20260717/kobakhidze-v-gruzii-rasshiryat-tri-mezhdunarodnykh-aeroporta-i-postroyat-novyy-v-vaziani-299680605.html

Кобахидзе: в Грузии расширят три международных аэропорта и построят новый в Вазиани

Кобахидзе: в Грузии расширят три международных аэропорта и построят новый в Вазиани

Sputnik Грузия

Помимо расширения действующих терминалов, власти готовятся к запуску нового крупного авиаузла 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T15:55+0400

2026-07-17T15:55+0400

2026-07-17T15:55+0400

экономика

грузия

новости

тбилиси

вазиани

ираклий кобахидзе

шота руставели

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfdd052a0b8fcc2ee348ac7ff686b33b.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правительство Грузии планирует расширить все три действующих международных аэропорта, а к концу 2027 года начать строительство нового масштабного аэропорта в Вазиани, рассчитанного на 20 миллионов пассажиров в год, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".Грузия начинает масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры на фоне растущего туристического потока."В Тбилиси мы начали расширение существующего аэропорта, что увеличит пассажиропоток до 10 миллионов человек в год, и параллельно к концу следующего года начнется строительство нового аэропорта в Вазиани, где пассажиропоток составит уже 20 миллионов человек. Это необходимо для нашей страны в связи с растущим потоком туристов", – заявил Кобахидзе.Как отметил Кобахидзе, в стране расширят пропускную способность международных аэропортов Тбилиси, Кутаиси и Батуми."Переговоры по Батуми продолжаются. Активно будет вестись работа по Кутаиси, и пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту достигнет примерно 5 миллионов человек", – сказал он.Правительство Грузии 13 июля объявило о запуске одного из крупнейших проектов расширения и развития Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, в который инвестор вложит более 150 миллионов долларов.Инвестиционный проект расширения аэропорта Тбилиси предусматривает расширение терминала и аэродромной инфраструктуры, модернизацию технологических и операционных систем, а также дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров в соответствии с международными стандартами.Проект будет реализован в 2026-2028 годах, после чего годовая пропускная способность аэропорта достигнет 10 миллионов пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

вазиани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, тбилиси, вазиани, ираклий кобахидзе, шота руставели