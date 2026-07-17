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Мэр Тбилиси раскритиковал заявление лидера оппозиционной партии Грузии по Украине
Мэр Тбилиси раскритиковал заявление лидера оппозиционной партии Грузии по Украине
Sputnik Грузия
Власти Грузии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T20:15+0400
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политика
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ника гварамия
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Заявление лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ники Гварамия в очередной раз подтверждает позицию "глубинного государства" и его стремление открыть второй фронт в Грузии, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Гварамия в одном из своих интервью заявил, что верит в победу Украины и в то, что эта страна получит триллионы евро после завершения конфликта, тогда как "Грузия останется ни с чем". "Это еще одно подтверждение того, что "глубинное государство" и его агентура до сих пор сожалеют, что Грузия не последовала за их авантюрой, не ввязалась в войну и не открыла второй фронт в стране", – сказал Каладзе. Генсек правящей партии отметил, что "глубинное государство" не интересует сохранение государственности Грузии. В партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвальском регионе, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, именно отказ от этого стал причиной охлаждения отношений с Западом.Власти Грузии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Кроме того, грузинское правительство обвиняли в содействии России в обходе санкций. Однако координаторы Евросоюза, США и Великобритании по вопросам санкционной политики после визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили действия грузинских властей в этой сфере.Правительство Грузии отказалось вводить собственные санкции против России, заявив, что такие меры могут нанести ущерб самой стране. При этом Грузия соблюдает международные санкционные ограничения и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, украина, киев, каха каладзе, ника гварамия, обострение ситуации вокруг украины
политика, грузия, украина, киев, каха каладзе, ника гварамия, обострение ситуации вокруг украины
Мэр Тбилиси раскритиковал заявление лидера оппозиционной партии Грузии по Украине
Власти Грузии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Заявление лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ники Гварамия в очередной раз подтверждает позицию "глубинного государства" и его стремление открыть второй фронт в Грузии, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Гварамия в одном из своих интервью заявил, что верит в победу Украины и в то, что эта страна получит триллионы евро после завершения конфликта, тогда как "Грузия останется ни с чем".
"Это еще одно подтверждение того, что "глубинное государство" и его агентура до сих пор сожалеют, что Грузия не последовала за их авантюрой, не ввязалась в войну и не открыла второй фронт в стране", – сказал Каладзе.
Под терминами Deep State ("глубинное государство") и "глобальная партия войны" власти Грузии подразумевают определенные силы за рубежом, которые, по их мнению, оказывают существенное влияние на политиков и чиновников в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения называют теорией заговора.
Генсек правящей партии отметил, что "глубинное государство" не интересует сохранение государственности Грузии.
"Им вообще все равно, погибнут ли люди, разрушатся ли города или что произойдет. Для них главное – чтобы страны, такие как Грузия, погибали ради их интересов, но сегодня у Грузии есть правительство, которое, в первую очередь, проводит интересы страны и грузинского народа", – отметил Каладзе.
В партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвальском регионе, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, именно отказ от этого стал причиной охлаждения отношений с Западом.
Власти Грузии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт.
Кроме того, грузинское правительство обвиняли в содействии России в обходе санкций. Однако координаторы Евросоюза, США и Великобритании по вопросам санкционной политики после визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили действия грузинских властей в этой сфере.
Правительство Грузии отказалось вводить собственные санкции против России, заявив, что такие меры могут нанести ущерб самой стране. При этом Грузия соблюдает международные санкционные ограничения и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.