https://sputnik-georgia.ru/20260717/mer-tbilisi-raskritikoval-zayavlenie-lidera-oppozitsionnoy-partii-gruzii-po-ukraine-299689952.html

Мэр Тбилиси раскритиковал заявление лидера оппозиционной партии Грузии по Украине

Мэр Тбилиси раскритиковал заявление лидера оппозиционной партии Грузии по Украине

Sputnik Грузия

Власти Грузии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T20:15+0400

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2026-07-17T20:15+0400

политика

грузия

украина

киев

каха каладзе

ника гварамия

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Заявление лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ники Гварамия в очередной раз подтверждает позицию "глубинного государства" и его стремление открыть второй фронт в Грузии, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Гварамия в одном из своих интервью заявил, что верит в победу Украины и в то, что эта страна получит триллионы евро после завершения конфликта, тогда как "Грузия останется ни с чем". "Это еще одно подтверждение того, что "глубинное государство" и его агентура до сих пор сожалеют, что Грузия не последовала за их авантюрой, не ввязалась в войну и не открыла второй фронт в стране", – сказал Каладзе. Генсек правящей партии отметил, что "глубинное государство" не интересует сохранение государственности Грузии. В партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвальском регионе, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, именно отказ от этого стал причиной охлаждения отношений с Западом.Власти Грузии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Кроме того, грузинское правительство обвиняли в содействии России в обходе санкций. Однако координаторы Евросоюза, США и Великобритании по вопросам санкционной политики после визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили действия грузинских властей в этой сфере.Правительство Грузии отказалось вводить собственные санкции против России, заявив, что такие меры могут нанести ущерб самой стране. При этом Грузия соблюдает международные санкционные ограничения и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

политика, грузия, украина, киев, каха каладзе, ника гварамия, обострение ситуации вокруг украины