https://sputnik-georgia.ru/20260717/minoborony-postavki-dronov-v-voyska-rf-uvelichilis-bolee-chem-v-dva-raza-299690415.html

Минобороны: поставки дронов в войска РФ увеличились более чем в два раза

Минобороны: поставки дронов в войска РФ увеличились более чем в два раза

Sputnik Грузия

Большое внимание в России уделяют и подготовке специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T17:25+0400

2026-07-17T17:25+0400

2026-07-17T20:34+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Число дронов, которые были поставлены в российские войска, выросло более чем в два раза по сравнению с 2025 годом, заявил замглавы военного ведомства РФ Алексей Криворучко.Заседание коллегии оборонного ведомства РФ проходит в пятницу. Криворучко доложил министру обороны Андрею Белоусову о ходе выполнения приоритетных задач по ряду ключевых направлений. Речь шла и о развитии войск беспилотных систем.Замглавы уточнил, что группировки войск обеспечивали необходимыми средствами поражения, вооружением, военной и спецтехникой, чтобы достигнуть превосходства над противником.Также Криворучко сообщил, что в России создали единую систему подготовки специалистов БПЛА. За первые полгода 2026 года подготовили свыше восьми тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, политика, беспилотник, обострение ситуации вокруг украины