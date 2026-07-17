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Минобороны: поставки дронов в войска РФ увеличились более чем в два раза
Минобороны: поставки дронов в войска РФ увеличились более чем в два раза
Sputnik Грузия
Большое внимание в России уделяют и подготовке специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Число дронов, которые были поставлены в российские войска, выросло более чем в два раза по сравнению с 2025 годом, заявил замглавы военного ведомства РФ Алексей Криворучко.Заседание коллегии оборонного ведомства РФ проходит в пятницу. Криворучко доложил министру обороны Андрею Белоусову о ходе выполнения приоритетных задач по ряду ключевых направлений. Речь шла и о развитии войск беспилотных систем.Замглавы уточнил, что группировки войск обеспечивали необходимыми средствами поражения, вооружением, военной и спецтехникой, чтобы достигнуть превосходства над противником.Также Криворучко сообщил, что в России создали единую систему подготовки специалистов БПЛА. За первые полгода 2026 года подготовили свыше восьми тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, политика, беспилотник, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, беспилотник, обострение ситуации вокруг украины

Минобороны: поставки дронов в войска РФ увеличились более чем в два раза

17:25 17.07.2026 (обновлено: 20:34 17.07.2026)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкБоевая работа операторов БПЛА группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа операторов БПЛА группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Грузия, 1920, 17.07.2026
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Большое внимание в России уделяют и подготовке специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами
ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Число дронов, которые были поставлены в российские войска, выросло более чем в два раза по сравнению с 2025 годом, заявил замглавы военного ведомства РФ Алексей Криворучко.
Заседание коллегии оборонного ведомства РФ проходит в пятницу. Криворучко доложил министру обороны Андрею Белоусову о ходе выполнения приоритетных задач по ряду ключевых направлений. Речь шла и о развитии войск беспилотных систем.

"Для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза", – цитирует Криворучко пресс-служба оборонного ведомства.

Замглавы уточнил, что группировки войск обеспечивали необходимыми средствами поражения, вооружением, военной и спецтехникой, чтобы достигнуть превосходства над противником.
Также Криворучко сообщил, что в России создали единую систему подготовки специалистов БПЛА. За первые полгода 2026 года подготовили свыше восьми тысяч человек.
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