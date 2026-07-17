https://sputnik-georgia.ru/20260717/novyy-etap-partnerstva-o-chem-dogovorilis-lidery-gruzii-i-turkmenistana-299680366.html

Новый этап партнерства: о чем договорились лидеры Грузии и Туркменистана

Новый этап партнерства: о чем договорились лидеры Грузии и Туркменистана

Sputnik Грузия

В центре переговоров оказались не только политические контакты, но и попытка придать двусторонним отношениям новый практический формат 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T12:52+0400

2026-07-17T12:52+0400

2026-07-17T14:32+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Центральная Азия является особенно интересным регионом для Грузии, а Туркменистан в этом контексте рассматривается как надежный партнер и дружественное государство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Заявление глава правительства сделал на совместном брифинге с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который находится в Грузии с первым государственным визитом.Премьер сообщил, что в ходе встречи с Сердаром Бердымухамедовым стороны обсудили основные направления грузино-туркменского сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки.Кобахидзе выразил уверенность, что нынешний визит президента Туркменистана внесет важный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений.Он отметил, что по итогам встречи стороны подписали совместное заявление, а также соглашения о сотрудничестве в различных сферах и меморандумы о взаимопонимании."Эти документы еще больше укрепят связи между нашими странами", – подчеркнул премьер.Грузия является главным экономическим партнером Туркменистана, а отношения между двумя странами имеют большое значение, заявил, в свою очередь, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов."Туркменистан высоко оценивает конструктивную позицию Грузии на международном уровне и отмечает, какой важный вклад страна вносит в позитивное развитие", – заявил президент.Он поблагодарил премьер-министра Грузии и отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили вывод двусторонних отношений на качественно новый уровень."Это была дружеская и конструктивная встреча. Мы подтвердили, что сотрудничество между Туркменистаном и Грузией будет продолжаться и в будущем. Мы договорились расширять политические отношения, сотрудничество и дипломатические усилия, чтобы наши связи развивались в долгосрочной перспективе", – отметил Бердымухамедов.Президент Туркменистана подчеркнул важность расширения взаимодействия в рамках международных организаций, особенно Организации Объединенных Наций.По его словам, отдельное внимание в ходе визита было уделено развитию экономических связей и укреплению делового сотрудничества."Мы придаем особое значение бизнес-связям, укреплению экономического сотрудничества и хотим сделать наши экономические отношения еще более разнообразными", – заявил Бердымухамедов.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между ними было открыто прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, туркменистан, ираклий кобахидзе