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Объем денежных переводов в Грузию, июнь 2026 года
Объем денежных переводов в Грузию, июнь 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национального банка Грузии, из страны за границу было отправлено денежных переводов на сумму 39,8 млн долларов. В свою очередь, в страну поступили... 17.07.2026, Sputnik Грузия
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По данным Национального банка Грузии, из страны за границу было отправлено денежных переводов на сумму 39,8 млн долларов. В свою очередь, в страну поступили денежные переводы на сумму 348,3 млн долларов.Первое место по объему денежных переводов в Грузию занимают США – 66,2 млн долларов, второе место занимает Италия – 54,2 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Россия – 51,4 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, италия, сша, инфографика, денежные переводы, инфографика
экономика, грузия, новости, италия, сша, инфографика, денежные переводы, инфографика
По данным Национального банка Грузии, из страны за границу было отправлено денежных переводов на сумму 39,8 млн долларов. В свою очередь, в страну поступили денежные переводы на сумму 348,3 млн долларов.
Первое место по объему денежных переводов в Грузию занимают США – 66,2 млн долларов, второе место занимает Италия – 54,2 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Россия – 51,4 млн долларов.