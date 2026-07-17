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Объем денежных переводов в Грузию, июнь 2026 года

Объем денежных переводов в Грузию, июнь 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национального банка Грузии, из страны за границу было отправлено денежных переводов на сумму 39,8 млн долларов. В свою очередь, в страну поступили... 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T16:34+0400

2026-07-17T16:34+0400

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По данным Национального банка Грузии, из страны за границу было отправлено денежных переводов на сумму 39,8 млн долларов. В свою очередь, в страну поступили денежные переводы на сумму 348,3 млн долларов.Первое место по объему денежных переводов в Грузию занимают США – 66,2 млн долларов, второе место занимает Италия – 54,2 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Россия – 51,4 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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