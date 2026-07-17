https://sputnik-georgia.ru/20260717/pod-prikrytiem-demokratii-glava-mid-gruzii-vystupila-s-preduprezhdeniem-v-ssha-299679532.html

Под прикрытием демократии: глава МИД Грузии выступила с предупреждением в США

Под прикрытием демократии: глава МИД Грузии выступила с предупреждением в США

Sputnik Грузия

Министерская встреча "О возобновлении политического терроризма" проходит в Вашингтоне с участием представителей около 60 стран 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T11:58+0400

2026-07-17T11:58+0400

2026-07-17T14:26+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

тбилиси

вашингтон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/11/299679365_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_0716a8727d1e6d70dea4bf6a714fbe4c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Политический терроризм сегодня проявляется не только через насилие, но и через кампании по дискредитации государственных институтов и давление на суверенные страны, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в Вашингтоне.Глава МИД Грузии находится в Вашингтоне по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио, где она выступила с речью на министериале на тему "О возобновлении политического терроризма". В своем выступлении Бочоришвили подчеркнула, что вынесение темы политического терроризма в международную повестку дня особенно важно на фоне современных вызовов безопасности.По словам министра, Грузия является наглядным примером подобных вызовов, и в последние годы предпринимались многочисленные попытки поляризовать общество и подорвать доверие к государственным институтам."Мы наблюдали скоординированные кампании, направленные на дискредитацию государственных институтов, включая судебную систему, избирательную систему и другие конституционные органы", – заявила глава МИД Грузии.Бочоришвили также подчеркнула, что радикальные группы пытаются использовать насилие и саботаж как инструмент политической борьбы."Мы также стали свидетелями того, как радикальные группы пытаются использовать насилие и акты саботажа в качестве политического инструмента", – отметила она.Отдельно глава МИД раскритиковала использование международных институтов и их механизмов для политического давления на суверенные государства."Не менее тревожным является использование международных институтов для легитимации подобных действий – посредством резолюций и других механизмов, направленных на оказание политического давления на суверенные государства. Это подрывает репутацию и доверие к самим международным организациям", – подчеркнула она.Министерская встреча "О возобновлении политического терроризма" проходит в Вашингтоне с участием представителей около 60 стран.Мероприятие организовано в рамках новой стратегической программы США по борьбе с терроризмом и посвящено обсуждению мер противодействия новой волне политического насилия и деятельности экстремистских группировок.Особое внимание участники уделяют укреплению международного сотрудничества и координации совместных усилий в этой сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, тбилиси, вашингтон