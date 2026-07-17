https://sputnik-georgia.ru/20260717/popytka-provezti-narkotiki-v-gruziyu-ne-udalas--zaderzhana-inostranka-299680171.html

Попытка провезти наркотики в Грузию не удалась – задержана иностранка

Попытка провезти наркотики в Грузию не удалась – задержана иностранка

Sputnik Грузия

Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T14:54+0400

2026-07-17T14:54+0400

2026-07-17T14:54+0400

происшествия

грузия

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батумский международный аэропорт

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Иностранная гражданка была задержана в Батумском международном аэропорту по обвинению в попытке ввоза в Грузию наркотиков под видом витаминов, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, наркотические вещества были обнаружены при проверке въезжающих в Грузию пассажиров – в карманах задержанной и в баночках из-под витаминов, которые она везла с собой.Среди обнаруженных наркотиков – MDMA и кокаин.Теперь женщине, чье гражданство не указывается, грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, батумский международный аэропорт, тбилиси