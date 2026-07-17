https://sputnik-georgia.ru/20260717/popytka-provezti-narkotiki-v-gruziyu-ne-udalas--zaderzhana-inostranka-299680171.html
Попытка провезти наркотики в Грузию не удалась – задержана иностранка
Попытка провезти наркотики в Грузию не удалась – задержана иностранка
Sputnik Грузия
Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T14:54+0400
2026-07-17T14:54+0400
2026-07-17T14:54+0400
происшествия
грузия
новости
батумский международный аэропорт
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887605_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_56cc9c6306ebba5782e68035e39cb34b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Иностранная гражданка была задержана в Батумском международном аэропорту по обвинению в попытке ввоза в Грузию наркотиков под видом витаминов, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, наркотические вещества были обнаружены при проверке въезжающих в Грузию пассажиров – в карманах задержанной и в баночках из-под витаминов, которые она везла с собой.Среди обнаруженных наркотиков – MDMA и кокаин.Теперь женщине, чье гражданство не указывается, грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887605_0:0:1275:956_1920x0_80_0_0_f9a85a410a3aab68a7f4b5503de0a6d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батумский международный аэропорт, тбилиси
происшествия, грузия, новости, батумский международный аэропорт, тбилиси
Попытка провезти наркотики в Грузию не удалась – задержана иностранка
Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Иностранная гражданка была задержана в Батумском международном аэропорту по обвинению в попытке ввоза в Грузию наркотиков под видом витаминов, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, наркотические вещества были обнаружены при проверке въезжающих в Грузию пассажиров – в карманах задержанной и в баночках из-под витаминов, которые она везла с собой.
Среди обнаруженных наркотиков – MDMA и кокаин.
Теперь женщине, чье гражданство не указывается, грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.