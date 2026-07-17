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Россия продолжает скупать грузинские яблоки

Россия продолжает скупать грузинские яблоки

Sputnik Грузия

Поставки грузинских яблок за рубеж в этом сезоне вышли на максимальные показатели за последние годы 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузия экспортировала 14,7 тысячи тонн яблок в январе-июне 2026 года, 95% из которых пришлись на Россию, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства.По информации ведомства, объем экспортированной продукции вырос на 37%, а стоимость экспорта – на 67%, до 4,5 миллиона долларов.Также, по данным министерства, с августа 2025 года по июнь 2026 года объем экспортированных яблок превысил 24 тысячи тонн, что является самым высоким показателем за последние годы. Стоимость экспортированных яблок в текущем маркетинговом году составила 18,2 миллиона долларов.Яблоки, наряду с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Сбор урожая фермерами начинается в первых числах сентября.В 2025 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало программу стимулирования сбыта некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря.В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не ниже 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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