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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные за полгода

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – данные за полгода

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2026 года лидером являются США 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T09:01+0400

2026-07-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2026 года вырос на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 904,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-июне 2026 года из России перечислено 249,8 миллиона долларов – 13,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за шесть месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 14,4% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в июне вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2026 года выросли на 10,4% по сравнению с июнем 2025 года и составили 348,3 миллиона долларов.В июне из России перечислено 51,4 миллиона долларов – 14,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за указанный месяц поступило денежных переводов на 25,1% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июне из Грузии за границу перевели 39,8 миллиона долларов, что на 16% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За шесть месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 212,9 миллиона долларов, что на 11,8% больше, чем за январь-июнь 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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