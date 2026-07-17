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Трамп отправил письмо премьеру Грузии – основные послания

Трамп отправил письмо премьеру Грузии – основные послания

Sputnik Грузия

Письмо Кобахидзе является ответом на поздравление с 250-летием независимости США, направленное премьер-министром Грузии 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T21:19+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп ожидает укрепления сотрудничества Грузии и США, говорится в письме Трампа премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе. Письмо Кобахидзе является ответом на поздравление с 250-летием независимости США, направленное премьер-министром Грузии. Трамп также отмечает, что США гордиться теми принципами, которые руководили Америкой на протяжении всей ее истории, и ценят дружбу с теми партнерами, которые разделяют уважение к этим идеалам. "Отмечая 250-летие независимости, я рад, что вы присоединяетесь к нам в праздновании американских принципов жизни, свободы и стремления к счастью", – говорится в письме. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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