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В Грузии увеличили лимит заключенных для одной из самых переполненных тюрем

В Грузии увеличили лимит заключенных для одной из самых переполненных тюрем

Sputnik Грузия

Ксанская тюрьма даже после увеличения лимита остается одной из самых переполненных в Грузии 17.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Лимит заключенных в одном из самых переполненных пенитенциарных учреждений Грузии – учреждении по исполнению наказаний №15 в Ксани (регион Мцхета – Мтианети) – увеличен на 216 мест, что позволит разместить больше осужденных.Согласно приказу министра юстиции Грузии Пааты Салия, в настоящее время учреждение рассчитано максимум на 1 604 человека вместо прежних 1 359.Ксанская тюрьма, даже после увеличения лимита, остается одной из самых переполненных в Грузии. По данным на 1 июня, в ней находились 2 179 заключенных, в том числе 295 иностранных граждан, что превышает даже новый установленный лимит.В учреждении №15 содержатся только лица, уже осужденные за различные преступления.Всего, по данным на 1 июня, в Грузии за решеткой находились 12 135 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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