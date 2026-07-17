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В Грузии увеличили лимит заключенных для одной из самых переполненных тюрем
В Грузии увеличили лимит заключенных для одной из самых переполненных тюрем
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Ксанская тюрьма даже после увеличения лимита остается одной из самых переполненных в Грузии 17.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Лимит заключенных в одном из самых переполненных пенитенциарных учреждений Грузии – учреждении по исполнению наказаний №15 в Ксани (регион Мцхета – Мтианети) – увеличен на 216 мест, что позволит разместить больше осужденных.Согласно приказу министра юстиции Грузии Пааты Салия, в настоящее время учреждение рассчитано максимум на 1 604 человека вместо прежних 1 359.Ксанская тюрьма, даже после увеличения лимита, остается одной из самых переполненных в Грузии. По данным на 1 июня, в ней находились 2 179 заключенных, в том числе 295 иностранных граждан, что превышает даже новый установленный лимит.В учреждении №15 содержатся только лица, уже осужденные за различные преступления.Всего, по данным на 1 июня, в Грузии за решеткой находились 12 135 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, мцхета, министерство юстиции грузии
общество, грузия, новости, тбилиси, мцхета, министерство юстиции грузии
В Грузии увеличили лимит заключенных для одной из самых переполненных тюрем
10:52 17.07.2026 (обновлено: 11:20 17.07.2026)
Ксанская тюрьма даже после увеличения лимита остается одной из самых переполненных в Грузии
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Лимит заключенных в одном из самых переполненных пенитенциарных учреждений Грузии – учреждении по исполнению наказаний №15 в Ксани (регион Мцхета – Мтианети) – увеличен на 216 мест, что позволит разместить больше осужденных.
Согласно приказу министра юстиции Грузии Пааты Салия, в настоящее время учреждение рассчитано максимум на 1 604 человека вместо прежних 1 359.
Ксанская тюрьма, даже после увеличения лимита, остается одной из самых переполненных в Грузии. По данным на 1 июня, в ней находились 2 179 заключенных, в том числе 295 иностранных граждан, что превышает даже новый установленный лимит.
В учреждении №15 содержатся только лица, уже осужденные за различные преступления.
Всего, по данным на 1 июня, в Грузии за решеткой находились 12 135 человек.