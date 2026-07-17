https://sputnik-georgia.ru/20260717/v-kremle-prokommentirovali-zayavleniya-trampa-o-vmeshatelstve-v-vybory-299690136.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о вмешательстве в выборы
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о вмешательстве в выборы
Sputnik Грузия
Ранее американский президент назвал четыре страны – Россию, Китай, КНДР и Иран – угрозой для избирательной системы США 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T11:28+0400
2026-07-17T11:28+0400
2026-07-17T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Москва категорически отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия никогда не оказывала влияния на американские выборы и не намерена этого делать в будущем.Ранее президент США Дональд Трамп в своем обращении к американцам назвал Россию, Китай, Иран и КНДР потенциальными угрозами для избирательной системы США, заявив, что поручил нацразведке, Минюсту, ФБР и ЦРУ расследовать "обстоятельства возможной компрометации выборов".Песков также напомнил о принципе взаимности в этом вопросе: "Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела", — добавил он.Ранее аналогичные упреки в адрес России звучали во время американских президентских кампаний 2016 и 2020 годов, российская сторона неоднократно отвергала все подобные инсинуации, называя их частью внутренней политической борьбы в США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, фбр, цру
политика, в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, фбр, цру
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о вмешательстве в выборы
11:28 17.07.2026 (обновлено: 19:50 17.07.2026)
Ранее американский президент назвал четыре страны – Россию, Китай, КНДР и Иран – угрозой для избирательной системы США
ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Москва категорически отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия никогда не оказывала влияния на американские выборы и не намерена этого делать в будущем.
Ранее президент США Дональд Трамп в своем обращении к американцам назвал Россию, Китай, Иран и КНДР потенциальными угрозами для избирательной системы США, заявив, что поручил нацразведке, Минюсту, ФБР и ЦРУ расследовать "обстоятельства возможной компрометации выборов".
"Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно", — сказал официальный представитель Кремля в ходе брифинга для журналистов.
Песков также напомнил о принципе взаимности в этом вопросе: "Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела", — добавил он.
Ранее аналогичные упреки в адрес России звучали во время американских президентских кампаний 2016 и 2020 годов, российская сторона неоднократно отвергала все подобные инсинуации, называя их частью внутренней политической борьбы в США.