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Женщину задержали за махинации с квартирой на курорте Грузии
Женщину задержали за махинации с квартирой на курорте Грузии
Sputnik Грузия
Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы 17.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-17T19:12+0400
2026-07-17T19:12+0400
2026-07-17T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали ранее судимую гражданку Грузии по обвинению в мошенничестве при продаже квартиры в курортном городе Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.По версии следствия, женщина под предлогом оказания помощи в приобретении и последующем ремонте квартиры в курортном городе обманным путем завладела 171 тысячей лари, принадлежащими потерпевшим.Однако обещанную квартиру пострадавшие так и не получили.Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми, мвд грузии
Женщину задержали за махинации с квартирой на курорте Грузии
Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали ранее судимую гражданку Грузии по обвинению в мошенничестве при продаже квартиры в курортном городе Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.
По версии следствия, женщина под предлогом оказания помощи в приобретении и последующем ремонте квартиры в курортном городе обманным путем завладела 171 тысячей лари, принадлежащими потерпевшим.
Однако обещанную квартиру пострадавшие так и не получили.
Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве.