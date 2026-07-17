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Женщину задержали за махинации с квартирой на курорте Грузии

Женщину задержали за махинации с квартирой на курорте Грузии

Sputnik Грузия

Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы 17.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-17T19:12+0400

2026-07-17T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали ранее судимую гражданку Грузии по обвинению в мошенничестве при продаже квартиры в курортном городе Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.По версии следствия, женщина под предлогом оказания помощи в приобретении и последующем ремонте квартиры в курортном городе обманным путем завладела 171 тысячей лари, принадлежащими потерпевшим.Однако обещанную квартиру пострадавшие так и не получили.Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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