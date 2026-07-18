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Будапешт не дал старт двум переговорным кластерам по вступлению Украины в ЕС

Будапешт не дал старт двум переговорным кластерам по вступлению Украины в ЕС

Sputnik Грузия

Вопрос об открытии кластеров для Украины и Молдавии решили вновь рассмотреть на следующей неделе — консенсуса в Совете ЕС достичь не удалось 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T19:01+0400

2026-07-18T19:01+0400

2026-07-18T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Венгрия заблокировала открытие двух переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз — об этом со ссылкой на собственные источники сообщает украинское издание "Европейская правда"."Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в пятницу, 17 июля, Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась относительно кластера №3 для Молдавии", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.Как уточняет издание, из-за отсутствия консенсуса было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии на следующем заседании — в среду, 22 июля.Ранее, в начале июня, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему выступает против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, новости, в мире, политика, будапешт, венгрия, совет ес