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Черное море: чем оно известно

Черное море: чем оно известно

Sputnik Грузия

Черное море уникально тем, что почти вся его жизнь сосредоточена в верхнем 200-метровом слое – на больших глубинах нет кислорода, вода насыщена сероводородом... 18.07.2026, Sputnik Грузия

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Это также способствует идеальной сохранности затонувших кораблей.Черное море – один из самых молодых водоёмов нашей планеты, который всего 8 тысяч лет назад был пресноводным озером. В Черном море отсутствуют опасные хищники. Единственная акула, которая тутобитает – это небольшая рыба катран, безопасная для человека,Зимой вода в море никогда не замерзает, и оно знаменито мягким климатом. Черное море объединяет две стихии и фактически состоит из двух слоев воды – верхний слой сильно опреснен благодаря крупным рекам, нижний – более соленый.

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