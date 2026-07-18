Черное море: чем оно известно
11:17 18.07.2026 (обновлено: 11:38 19.07.2026)
© video: Sputnik
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Черное море уникально тем, что почти вся его жизнь сосредоточена в верхнем 200-метровом слое – на больших глубинах нет кислорода, вода насыщена сероводородом, и там полностью отсутствует жизнь
Это также способствует идеальной сохранности затонувших кораблей.
Черное море – один из самых молодых водоёмов нашей планеты, который всего 8 тысяч лет назад был пресноводным озером. В Черном море отсутствуют опасные хищники. Единственная акула, которая тут
обитает – это небольшая рыба катран, безопасная для человека,
Зимой вода в море никогда не замерзает, и оно знаменито мягким климатом. Черное море объединяет две стихии и фактически состоит из двух слоев воды – верхний слой сильно опреснен благодаря крупным рекам, нижний – более соленый.
Черное море – один из самых молодых водоёмов нашей планеты, который всего 8 тысяч лет назад был пресноводным озером. В Черном море отсутствуют опасные хищники. Единственная акула, которая тут
обитает – это небольшая рыба катран, безопасная для человека,
Зимой вода в море никогда не замерзает, и оно знаменито мягким климатом. Черное море объединяет две стихии и фактически состоит из двух слоев воды – верхний слой сильно опреснен благодаря крупным рекам, нижний – более соленый.