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Грузинские традиционные соусы успешно продаются: главный покупатель – Россия

Грузинские традиционные соусы успешно продаются: главный покупатель – Россия

Sputnik Грузия

Только в июне 2026 года Грузия экспортировала 188 тонн соусов на сумму 490 тысяч лари 18.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Россия остается главным покупателем грузинских традиционных соусов, с начала года она закупила 224 тонны этого продукта, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. Среди самых популярных товаров – аджика, соус ткемали, томатный и гранатовый соус. Кроме того, грузинские соусы успешно продаются в странах ЕС, США, Азербайджанк и Израиле. Только в июне 2026 года Грузия экспортировала 188 тонн соусов на сумму 490 тысяч лари. При этом объем экспорта вырос на 65%, а стоимость проданной продукции – на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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