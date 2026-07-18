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Какой сегодня церковный праздник: 18 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 18 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 18 июля отмечают день памяти святых Афанасия, Агнии, Кириллы и Лампада 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T01:01+0400

2026-07-18T01:01+0400

2026-07-18T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Афанасий АфонскийПо церковному календарю 18 июля вспоминают преподобного Афанасия Афонского.Родился будущий святой в Трапезунде в X веке. Афанасия, который рано осиротел, воспитывала монахиня. Получив образование в Византии, он стал учителем. В 960 году Афанасий поселился на святой горе Афон как пустынник, а позднее основал там монастырь со строгим уставом и стал его игуменом. За святую жизнь преподобный получил от Господа дар чудотворения – он мог исцелять больных крестным знамением. Преподобный заранее знал, когда и при каких обстоятельствах умрет.Как-то, помолившись, он вместе с шестью монахами взошел на верх строящегося храма осмотреть строительство, и неожиданно церковь обрушилась. Монахи вместе со своим игуменом погибли под завалом.Агния РимскаяПо церковному календарю 18 июля поминают деву-мученицу Агнию (Анну) Римскую.Родилась будущая cвятая в благочестивой семье в Риме и воспитывалась в христианской вере. Отказавшись выйти замуж за сына начальника области и принести жертву богине Весте, дева в 13 лет была отправлена нагой в непотребный дом.По Божьей воле у Агнии выросли такие длинные волосы на голове, что покрыли, как одеяние, все ее тело, а в непотребном доме мученицу встретил ангел, окутавший ее таким блистающим сиянием, что нечестивцы не могли на нее смотреть. Дева начала молиться, и перед ней появилась белая одежда, сотканная руками ангелов.Один нечестивец вошел к Агнии, чтобы осквернить ее, но упал бездыханным к ногам девы, пораженный ангелом. По просьбе отца юноши дева воскресила умершего своей молитвой, и он стал прославлять Господа. Свидетелями этого чуда были 160 человек, которые уверовали и крестились. Но спустя какое-то время им всем и воскресшему юноше язычники отрубили головы.А Агнию предали жестоким пыткам, во время которых дева скончалась.Кирилла КиринейскаяПо церковному календарю 18 июля поминают мученицу Кириллу (Киприллу) Киринейскую.Мученица пострадала за Христову веру в 304 году за отказ поклоняться идолам и принести жертву. После жестоких пыток мученице отсекли голову.Лампад ИринопольскийПо церковному календарю 18 июля поминают преподобного Лампада Иринопольского.Подвизался будущий cвятой в посте и молитвах в пещере близ Иринополя (Малая Азия) в X веке. Прославился даром чудотворений.ИмениныПо церковному календарю 18 июля именины отмечают Анна, Елисавета, Варвара, Афанасий и Сергий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников