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Минэкономики Грузии изучает мировые ИИ-тренды на выставке в Китае
Минэкономики Грузии изучает мировые ИИ-тренды на выставке в Китае
Sputnik Грузия
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 июля 18.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Представители Минэкономики Грузии ознакомились с передовыми цифровыми достижениями и стратегиями развития искусственного интеллекта на масштабной конференции в Шанхае, сообщила пресс-служба грузинского ведомства. Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 июля. Главная тема мероприятия: "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего". Грузинская делегация во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили приняла участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и встрече высокого уровня по вопросам глобального управления искусственным интеллектом. В рамках мероприятия Квривишвили посетила выставку, организованную в Шанхайском международном выставочном центре. Делегацию принимал заместитель мэра Шанхая Чжу Минь. Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) – это крупнейший международный форум и выставка, ежегодно проходящие в Шанхае (Китай). На мероприятии традиционно обсуждаются вопросы глобального управления технологиями, этические нормы, безопасность, а также заключаются ключевые международные соглашения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, в мире, экономика, шанхай, китай, мариам квривишвили, искусственный интелект
новости, грузия, в мире, экономика, шанхай, китай, мариам квривишвили, искусственный интелект
Минэкономики Грузии изучает мировые ИИ-тренды на выставке в Китае
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 июля
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Представители Минэкономики Грузии ознакомились с передовыми цифровыми достижениями и стратегиями развития искусственного интеллекта на масштабной конференции в Шанхае, сообщила пресс-служба грузинского ведомства.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 июля. Главная тема мероприятия: "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".
Грузинская делегация во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили приняла участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и встрече высокого уровня по вопросам глобального управления искусственным интеллектом.
В рамках мероприятия Квривишвили посетила выставку, организованную в Шанхайском международном выставочном центре. Делегацию принимал заместитель мэра Шанхая Чжу Минь.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) – это крупнейший международный форум и выставка, ежегодно проходящие в Шанхае (Китай). На мероприятии традиционно обсуждаются вопросы глобального управления технологиями, этические нормы, безопасность, а также заключаются ключевые международные соглашения.