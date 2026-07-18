https://sputnik-georgia.ru/20260718/minekonomiki-gruzii-izuchaet-mirovye-ii-trendy-na-vystavke-v-kitae-299692643.html

Минэкономики Грузии изучает мировые ИИ-тренды на выставке в Китае

Минэкономики Грузии изучает мировые ИИ-тренды на выставке в Китае

Sputnik Грузия

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 июля 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T11:52+0400

2026-07-18T11:52+0400

2026-07-18T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Представители Минэкономики Грузии ознакомились с передовыми цифровыми достижениями и стратегиями развития искусственного интеллекта на масштабной конференции в Шанхае, сообщила пресс-служба грузинского ведомства. Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 июля. Главная тема мероприятия: "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего". Грузинская делегация во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили приняла участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и встрече высокого уровня по вопросам глобального управления искусственным интеллектом. В рамках мероприятия Квривишвили посетила выставку, организованную в Шанхайском международном выставочном центре. Делегацию принимал заместитель мэра Шанхая Чжу Минь. Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) – это крупнейший международный форум и выставка, ежегодно проходящие в Шанхае (Китай). На мероприятии традиционно обсуждаются вопросы глобального управления технологиями, этические нормы, безопасность, а также заключаются ключевые международные соглашения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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