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МВД Грузии: показания задержанного по делу о ранении в Кахети получены без применения силы

МВД Грузии: показания задержанного по делу о ранении в Кахети получены без применения силы

Sputnik Грузия

Ведомство отреагировало на сообщения "ТВ Пирвели" о том, что полиция задержала непричастного человека и силой заставила его признать вину 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T13:04+0400

2026-07-18T13:04+0400

2026-07-18T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии категорически отрицает применение силы к лицу, подозреваемому в ранении человека в регионе Кахети для получения признания – речь идет о ранении молодого человека холодным оружием в районе Душети в апреле 2026 года.Согласно сообщению ведомства, телекомпания "ТВ Пирвели" в анонсе одной из своих программ заявила, что якобы сотрудники правоохранительных органов силой заставили невиновного человека признаться в преступлении.В апреле этого года в муниципалитете Душети молодой человек был ранен ножом. В рамках расследования вышеупомянутого уголовного дела, примерно в двух километрах от места преступления, сотрудники полиции остановили нетрезвого мужчину, и в результате его личного обыска в качестве вещественного доказательства был изъят нож.Задержанного доставили в отделение полиции, где он признался в совершении преступления. В отношении него были приняты предусмотренные законом процессуальные меры, он был арестован как обвиняемый, назначена соответствующая экспертиза изъятого холодного оружия, и были продолжены следственные действия – в том числе назначена экспертиза ножа, отмечают в МВД.На следующий день после нападения в Душетское отделение полиции явился знакомый задержанного, который заявил, что он совершил преступление. Он также указал сотрудникам правоохранительных органов местонахождение орудия, использованного при совершении преступления.В отношении указанного лица также были начаты соответствующие следственные действия, включая назначение необходимых экспертиз."Подчеркиваем, что в ходе процессуальных и следственных действий не было применено насилия, принуждения или иных противоправных действий со стороны правоохранительных органов в отношении первоначально задержанного лица. Он сотрудничал со следствием, не предъявлял никаких претензий к правоохранительным органам и подтвердил совершение преступления в ходе судебного разбирательства", – говорится в сообщении.Результаты экспертизы ножа следствие получило лишь в июле. До этого времени первый задержанный находился в тюрьме, а второй, признавший вину на следующий день, – на свободе.После получения результатов экспертизы полиция задержала реального обвиняемого, а первоначально задержанного обвинили в даче ложных показаний. С ним оформили процессуальную сделку и отпустили на свободу. Условия сделки не разглашаются.МВД Грузии также отмечает, что у первоначально задержанного не было адвоката, так как он отказался от его услуг. Защитник у мужчины появился лишь в июне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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