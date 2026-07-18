Партнерство Грузии и Китая дает возможность достичь совместных целей – глава Минэкономики
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГлава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили на Всемирной конференции по вопросам глобального управления искусственным интеллектом в Шанхае
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Министр экономики Грузии выступила на конференции WAIC в Шанхае, где рассказала о грузино-китайском сотрудничестве в сфере ИИ и роли Грузии как цифрового хаба
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Партнерство Грузии и Китая является примером того, как тесное сотрудничество можно преобразовать в конкретные дела, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Квривишвили принимает участие во Всемирной конференции по вопросам глобального управления искусственным интеллектом в Шанхае.
"Партнерство Грузии и Китая является ярким подтверждением того, как тесное сотрудничество может преобразовать общие цели в конкретные дела. Это сотрудничество еще раз напоминает нам о фундаментальной реальности: ни одна страна не сможет реализовать полный потенциал искусственного интеллекта только своими силами", – сказала Квривишвили.
По ее словам, примером такого партнерства является создание грузино-китайской рабочей группы для углубления сотрудничества в области искусственного интеллекта на основе меморандума, подписанного между Минэкономики Грузии и Национальной комиссией по развитию и реформам Китая (NDRC).
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГлава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили на Всемирной конференции по вопросам глобального управления искусственным интеллектом в Шанхае
Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили на Всемирной конференции по вопросам глобального управления искусственным интеллектом в Шанхае
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Диалог, доверие и международное партнерство являются основой ответственного управления искусственным интеллектом", – отметила она.
Грузия готова активно сотрудничать с правительствами, представителями индустрии, академическими кругами и международными партнерами, чтобы вместе создать надежное, ориентированное на человека и инклюзивное будущее искусственного интеллекта, подчеркнула министр.
Кроме того, как отметила глава Минэкономики Грузии, подводный оптоволоконный кабель Черного моря вместе с новыми крупномасштабными центрами обработки данных, значительно усилит безопасные коммуникации и цифровую устойчивость.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГлава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили на Всемирной конференции по вопросам глобального управления искусственным интеллектом в Шанхае
Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили на Всемирной конференции по вопросам глобального управления искусственным интеллектом в Шанхае
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Это еще больше закрепит роль Грузии как стратегического цифрового хаба и откроет новые возможности для инвестиций и исследований", – сказала Мариам Квривишвили.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 июля. Главная тема мероприятия – "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".
В рамках мероприятия Мариам Квривишвили посетила выставку, организованную в Шанхайском международном выставочном центре. Делегацию принимал заместитель мэра Шанхая Чжу Минь.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) – крупнейший международный форум и выставка, ежегодно проходящие в Шанхае. На мероприятии традиционно обсуждаются вопросы глобального управления технологиями, этические нормы, безопасность, а также заключаются ключевые международные соглашения.