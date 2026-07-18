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Партнерство Грузии и Китая дает возможность достичь совместных целей – глава Минэкономики

Партнерство Грузии и Китая дает возможность достичь совместных целей – глава Минэкономики

Sputnik Грузия

Министр экономики Грузии выступила на конференции WAIC в Шанхае, где рассказала о грузино-китайском сотрудничестве в сфере ИИ и роли Грузии как цифрового хаба 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T14:15+0400

2026-07-18T14:15+0400

2026-07-18T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Партнерство Грузии и Китая является примером того, как тесное сотрудничество можно преобразовать в конкретные дела, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили. Квривишвили принимает участие во Всемирной конференции по вопросам глобального управления искусственным интеллектом в Шанхае. "Партнерство Грузии и Китая является ярким подтверждением того, как тесное сотрудничество может преобразовать общие цели в конкретные дела. Это сотрудничество еще раз напоминает нам о фундаментальной реальности: ни одна страна не сможет реализовать полный потенциал искусственного интеллекта только своими силами", – сказала Квривишвили. По ее словам, примером такого партнерства является создание грузино-китайской рабочей группы для углубления сотрудничества в области искусственного интеллекта на основе меморандума, подписанного между Минэкономики Грузии и Национальной комиссией по развитию и реформам Китая (NDRC). "Диалог, доверие и международное партнерство являются основой ответственного управления искусственным интеллектом", – отметила она. Грузия готова активно сотрудничать с правительствами, представителями индустрии, академическими кругами и международными партнерами, чтобы вместе создать надежное, ориентированное на человека и инклюзивное будущее искусственного интеллекта, подчеркнула министр. Кроме того, как отметила глава Минэкономики Грузии, подводный оптоволоконный кабель Черного моря вместе с новыми крупномасштабными центрами обработки данных, значительно усилит безопасные коммуникации и цифровую устойчивость. "Это еще больше закрепит роль Грузии как стратегического цифрового хаба и откроет новые возможности для инвестиций и исследований", – сказала Мариам Квривишвили. Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 июля. Главная тема мероприятия – "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего". В рамках мероприятия Мариам Квривишвили посетила выставку, организованную в Шанхайском международном выставочном центре. Делегацию принимал заместитель мэра Шанхая Чжу Минь. Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) – крупнейший международный форум и выставка, ежегодно проходящие в Шанхае. На мероприятии традиционно обсуждаются вопросы глобального управления технологиями, этические нормы, безопасность, а также заключаются ключевые международные соглашения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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