https://sputnik-georgia.ru/20260718/politsiya-gruzii-predotvratila-popytku-provoza-zapreschennykh-veschestv-iz-rossii-299696522.html
Полиция Грузии предотвратила попытку провоза запрещенных веществ из России
Полиция Грузии предотвратила попытку провоза запрещенных веществ из России
Sputnik Грузия
У иностранца в багаже и при себе нашли 84 капсулы препарата, содержащего прегабалин 18.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-18T16:17+0400
2026-07-18T16:17+0400
2026-07-18T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Полиция на грузино-российской границе задержала иностранца, который пытался провезти в багаже запрещенное к свободному обороту в Грузии лекарство, содержащее прегабалин, говорится в сообщении МВД Грузии. Прегабалин – рецептурный противосудорожный препарат и нейромодулятор, который используется для лечения нейропатической боли, фибромиалгии, эпилепсии и генерализованных тревожных расстройств. Как и большинство психотропных веществ, из-за своего воздействия на центральную нервную систему препарат имеет потенциал к злоупотреблению и формированию зависимости и поэтому запрещен к ввозу в Грузию без рецепта врача, подтвержденного медицинской справкой с диагнозом. Как утверждает следствие, у иностранца, гражданство которого не называется, в багаже и при себе нашли 84 капсулы препарата, содержащего прегабалин. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за попытку провоза через государственную границу психотропных веществ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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психолог, новости, грузия, происшествия
психолог, новости, грузия, происшествия
Полиция Грузии предотвратила попытку провоза запрещенных веществ из России
У иностранца в багаже и при себе нашли 84 капсулы препарата, содержащего прегабалин
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Полиция на грузино-российской границе задержала иностранца, который пытался провезти в багаже запрещенное к свободному обороту в Грузии лекарство, содержащее прегабалин, говорится в сообщении МВД Грузии.
Прегабалин – рецептурный противосудорожный препарат и нейромодулятор, который используется для лечения нейропатической боли, фибромиалгии, эпилепсии и генерализованных тревожных расстройств.
Как и большинство психотропных веществ, из-за своего воздействия на центральную нервную систему препарат имеет потенциал к злоупотреблению и формированию зависимости и поэтому запрещен к ввозу в Грузию без рецепта врача, подтвержденного медицинской справкой с диагнозом.
Как утверждает следствие, у иностранца, гражданство которого не называется, в багаже и при себе нашли 84 капсулы препарата, содержащего прегабалин. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за попытку провоза через государственную границу психотропных веществ.