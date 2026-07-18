https://sputnik-georgia.ru/20260718/u-biznesa-v-gruzii-polozhitelnyy-nastroy--bag-otsenil-delovoy-klimat-299692148.html
У бизнеса в Грузии положительный настрой – БАГ оценил деловой климат
У бизнеса в Грузии положительный настрой – БАГ оценил деловой климат
Sputnik Грузия
Согласно исследованию, 35% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 6% говорит о сокращении штата 18.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-18T09:01+0400
2026-07-18T09:01+0400
2026-07-18T09:01+0400
грузия
экономика
новости
бизнес-ассоциация грузии
исследование
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/01/240470133_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_1ce8b796eae5615398137fd923b4db10.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские компании, опрошенные в рамках исследования делового климата (Индекс БАГ) во втором квартале 2026 года, положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Компании принимали участие в опросе 9-25 июня 2026 года. Индекс БАГ включает оценки членов Ассоциации и управляющих менеджеров компаний, входящих в их группу, по деловому климату, занятости и инвестиционной среде в Грузии. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Показатели делового климата за второй квартал улучшились по сравнению с первым кварталом. По информации БАГ, показатель делового климата вновь находится в фазе подъема. Во втором квартале 2026 года показатель делового климата положительный во всех секторах. По сравнению с первым кварталом 2026 года этот показатель улучшился в строительном секторе и секторе услуг, и ухудшился в торговом и промышленном секторах. Самая высокая оценка текущей деловой ситуации зафиксирована в секторе услуг, а самая низкая – в сфере торговли. Кроме того, самые позитивные деловые ожидания зафиксированы вновь в секторе услуг, а наименее позитивные – в секторе строительства. Занятость населения Согласно исследованию БАГ, 35% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 6% говорит о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 34% опрошенных компаний полагают, что в третьем квартале 2026 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 5%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в сфере торговли. 38% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников в третьем квартале текущего года. Что мешает бизнесу В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2 процентных пункта. Во втором квартале названы шесть основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Нехватка специалистов наиболее остро ощущается в строительной сфере (100%) и на предприятиях среднего бизнеса (33%). Правовые и административные барьеры влияют на компании средних размеров, особенно сфер услуг (61%) и торговли (59%). Нехватка рабочей силы наиболее остра в сферах строительства (63%) и торговли (55%) и является особенно важной проблемой для малых предприятий. Отсутствие спроса сильнее всего сказывается на сфере услуг (57%), хотя в строительном секторе эта проблема вообще не наблюдается. Эта проблема затрагивает малые (32%) и средние (29%) компании практически в равной степени. Ограниченный доступ к финансовым ресурсам является наиболее распространенным препятствием для строительного сектора (50%). Наиболее часто встречается в средних (13%) и малых (11%) компаниях. Нестабильность обменного курса национальной валюты особенно проблематична в строительном секторе (25%). Эта проблема затрагивает малые (14%) и средние (13%) предприятия почти в равной степени, в то время как на крупных предприятиях она вообще не наблюдается. Доступ к финансам Во втором квартале текущего года 45% опрошенных компаний (на 8 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале) попытались привлечь финансирование. 23% компаний заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний (75%) заявили, что финансируются из местных источников. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/01/240470133_128:0:1872:1308_1920x0_80_0_0_e302a32af0f678437249ed9c8f522841.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, бизнес-ассоциация грузии, исследование
грузия, экономика, новости, бизнес-ассоциация грузии, исследование
У бизнеса в Грузии положительный настрой – БАГ оценил деловой климат
Согласно исследованию, 35% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 6% говорит о сокращении штата
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские компании, опрошенные в рамках исследования делового климата (Индекс БАГ) во втором квартале 2026 года, положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).
Компании принимали участие в опросе 9-25 июня 2026 года. Индекс БАГ включает оценки членов Ассоциации и управляющих менеджеров компаний, входящих в их группу, по деловому климату, занятости и инвестиционной среде в Грузии.
В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.
"Опрошенные компании положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на следующие шесть месяцев. Во втором квартале 2026 года индекс делового климата BAG составил 47,6 балла, включая индекс текущей деловой ситуации в 30,0 балла и индекс деловых ожиданий – 66,5 балла", – говорится в исследовании.
Показатели делового климата за второй квартал улучшились по сравнению с первым кварталом.
По информации БАГ, показатель делового климата вновь находится в фазе подъема.
Во втором квартале 2026 года показатель делового климата положительный во всех секторах.
По сравнению с первым кварталом 2026 года этот показатель улучшился в строительном секторе и секторе услуг, и ухудшился в торговом и промышленном секторах.
Самая высокая оценка текущей деловой ситуации зафиксирована в секторе услуг, а самая низкая – в сфере торговли. Кроме того, самые позитивные деловые ожидания зафиксированы вновь в секторе услуг, а наименее позитивные – в секторе строительства.
Согласно исследованию БАГ, 35% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 6% говорит о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.
Кроме того, 34% опрошенных компаний полагают, что в третьем квартале 2026 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 5%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников.
Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в сфере торговли. 38% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников в третьем квартале текущего года.
В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2 процентных пункта.
Во втором квартале названы шесть основных причин, мешающих бизнесу в Грузии:
правовые и административные барьеры,
ограниченные финансовые ресурсы,
нестабильность национальной валюты.
Нехватка специалистов наиболее остро ощущается в строительной сфере (100%) и на предприятиях среднего бизнеса (33%).
Правовые и административные барьеры влияют на компании средних размеров, особенно сфер услуг (61%) и торговли (59%).
Нехватка рабочей силы наиболее остра в сферах строительства (63%) и торговли (55%) и является особенно важной проблемой для малых предприятий.
Отсутствие спроса сильнее всего сказывается на сфере услуг (57%), хотя в строительном секторе эта проблема вообще не наблюдается. Эта проблема затрагивает малые (32%) и средние (29%) компании практически в равной степени.
Ограниченный доступ к финансовым ресурсам является наиболее распространенным препятствием для строительного сектора (50%). Наиболее часто встречается в средних (13%) и малых (11%) компаниях.
Нестабильность обменного курса национальной валюты особенно проблематична в строительном секторе (25%). Эта проблема затрагивает малые (14%) и средние (13%) предприятия почти в равной степени, в то время как на крупных предприятиях она вообще не наблюдается.
Во втором квартале текущего года 45% опрошенных компаний (на 8 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале) попытались привлечь финансирование. 23% компаний заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний (75%) заявили, что финансируются из местных источников.
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.