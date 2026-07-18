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У бизнеса в Грузии положительный настрой – БАГ оценил деловой климат

У бизнеса в Грузии положительный настрой – БАГ оценил деловой климат

Sputnik Грузия

Согласно исследованию, 35% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 6% говорит о сокращении штата 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T09:01+0400

2026-07-18T09:01+0400

2026-07-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские компании, опрошенные в рамках исследования делового климата (Индекс БАГ) во втором квартале 2026 года, положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Компании принимали участие в опросе 9-25 июня 2026 года. Индекс БАГ включает оценки членов Ассоциации и управляющих менеджеров компаний, входящих в их группу, по деловому климату, занятости и инвестиционной среде в Грузии. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Показатели делового климата за второй квартал улучшились по сравнению с первым кварталом. По информации БАГ, показатель делового климата вновь находится в фазе подъема. Во втором квартале 2026 года показатель делового климата положительный во всех секторах. По сравнению с первым кварталом 2026 года этот показатель улучшился в строительном секторе и секторе услуг, и ухудшился в торговом и промышленном секторах. Самая высокая оценка текущей деловой ситуации зафиксирована в секторе услуг, а самая низкая – в сфере торговли. Кроме того, самые позитивные деловые ожидания зафиксированы вновь в секторе услуг, а наименее позитивные – в секторе строительства. Занятость населения Согласно исследованию БАГ, 35% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 6% говорит о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 34% опрошенных компаний полагают, что в третьем квартале 2026 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 5%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в сфере торговли. 38% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников в третьем квартале текущего года. Что мешает бизнесу В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2 процентных пункта. Во втором квартале названы шесть основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Нехватка специалистов наиболее остро ощущается в строительной сфере (100%) и на предприятиях среднего бизнеса (33%). Правовые и административные барьеры влияют на компании средних размеров, особенно сфер услуг (61%) и торговли (59%). Нехватка рабочей силы наиболее остра в сферах строительства (63%) и торговли (55%) и является особенно важной проблемой для малых предприятий. Отсутствие спроса сильнее всего сказывается на сфере услуг (57%), хотя в строительном секторе эта проблема вообще не наблюдается. Эта проблема затрагивает малые (32%) и средние (29%) компании практически в равной степени. Ограниченный доступ к финансовым ресурсам является наиболее распространенным препятствием для строительного сектора (50%). Наиболее часто встречается в средних (13%) и малых (11%) компаниях. Нестабильность обменного курса национальной валюты особенно проблематична в строительном секторе (25%). Эта проблема затрагивает малые (14%) и средние (13%) предприятия почти в равной степени, в то время как на крупных предприятиях она вообще не наблюдается. Доступ к финансам Во втором квартале текущего года 45% опрошенных компаний (на 8 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале) попытались привлечь финансирование. 23% компаний заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний (75%) заявили, что финансируются из местных источников. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, бизнес-ассоциация грузии, исследование