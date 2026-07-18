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В Грузии завершили строительство еще одного участка трассы Восток-Запад

В Грузии завершили строительство еще одного участка трассы Восток-Запад

Sputnik Грузия

Остающийся 9.5-километровый первый участок планируется завершить и открыть для движения в 2027 году 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T19:20+0400

2026-07-18T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Завершилось строительство третьего, 12-километрового участка скоростной автомагистрали Самтредия-Григолети, которая является частью грузинского участка международной трассы Восток-Запад — движение полностью открыто, сообщает Мининфраструктуры Грузии. В рамках проекта была построена 12-километровая, четырехполосная асфальтобетонная дорога, шесть мостов, два транспортных узла, а также устроены перегоны для скота и проходы, соединяющие с местными дорогами. Новая дорога проходит через город Ланчхути и села Гвимбалаури, Квемо Чибати и Нигоети. На данный момент уже 42.5 километра из 52 километров скоростной автомагистрали Самтредия-Григолети уже открыты для движения. Первый, 6-километровый участок указанного участка от Ланчхути до Леса был открыт для движения в конце 2025 года, и на данном этапе в эксплуатацию введены оставшиеся 6 км.Остающийся 9.5-километровый первый участок планируется завершить и открыть для движения в 2027 году.Строительство третьего участка автомагистрали Самтредия-Григолети осуществлялось в рамках государственного бюджета Грузии и кредита, полученного от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Стоимость проекта составляет 324,6 млн лари.В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, экономика, ланчхути