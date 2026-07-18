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В Кахети задержан мужчина, угрожавший родителям убийством
В Кахети задержан мужчина, угрожавший родителям убийством
Sputnik Грузия
Гражданин открыл стрельбу в ходе бытового конфликта с родителями и попытался скрыться – при обыске у него нашли несколько единиц оружия, патроны и взрывные... 18.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-18T10:50+0400
2026-07-18T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудники кахетинского управления полиции Министерства внутренних дел задержали мужчину по обвинению в угрозе членам семьи с применением огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, сообщают в ведомстве. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый угрожал убийством своим родителям в результате взаимного спора, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. В результате оперативной и следственной работы, проведенной полицией, обвиняемый был задержан по горячим следам. При обыске у обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли различные виды огнестрельного оружия, патроны и взрывные устройства. Расследование ведется по статьям 11, 151 и 236 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, кахети
происшествия, новости, грузия, кахети
В Кахети задержан мужчина, угрожавший родителям убийством
10:50 18.07.2026 (обновлено: 10:56 18.07.2026)
Гражданин открыл стрельбу в ходе бытового конфликта с родителями и попытался скрыться – при обыске у него нашли несколько единиц оружия, патроны и взрывные устройства
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сотрудники кахетинского управления полиции Министерства внутренних дел задержали мужчину по обвинению в угрозе членам семьи с применением огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, сообщают в ведомстве.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый угрожал убийством своим родителям в результате взаимного спора, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия.
В результате оперативной и следственной работы, проведенной полицией, обвиняемый был задержан по горячим следам. При обыске у обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли различные виды огнестрельного оружия, патроны и взрывные устройства.
Расследование ведется по статьям 11, 151 и 236 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до семи лет.