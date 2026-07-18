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В партии власти Грузии оценили письмо Трампа как переход на новый уровень отношений с США

В партии власти Грузии оценили письмо Трампа как переход на новый уровень отношений с США

Sputnik Грузия

Письмо Трампа премьер-министру Кобахидзе в "Грузинской мечте" расценили как сигнал к перезапуску отношений с Вашингтоном, которые были заморожены при... 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T15:16+0400

2026-07-18T15:16+0400

2026-07-18T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" увидели в письме американского президента Дональда Трампа возможность перехода отношений Грузии и США на новый уровень. Ранее Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором отметил, что он "с нетерпением ждет укрепления сотрудничества между Грузией и США, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему". "Политические посылы и философия, которые имеют администрация Трампа и власти Грузии, очень в высокой степени совпадают друг с другом. Кроме письма, мы видим и другие позитивные месседжи в плане нормализации отношений", — сказал депутат "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. По его словам, в данный момент Грузия открыта для отношений и ждет шагов от США. "Мы неоднократно заявляли и сегодня однозначно заявляем, что с новым руководством мы готовы восстановить с чистого листа, если так сказать, начать заново подлинное, истинное, осязаемое и взаимоприемлемое стратегическое партнерство с США. Так как партнерство, которое было до сих пор, в основном было только на бумаге и его реализация в реальной жизни не происходила", – отметил Матикашвили. В свою очередь другой депутат Тенгиз Шарманашвили заявил, что Грузия готова к сотрудничеству по защите суверенитета. "Наша главная задача ведь именно в том, чтобы наш суверенитет был защищен, чтобы в наши внутренние дела незаконно никто не вмешивался. Если мы сможем действовать совместно с США в укреплении того, о чем уже президент Трамп сказал прямо премьеру Грузии, мы готовы к этому и предпримем все шаги, которые будут в наших интересах," — отметил Шарманашвили.Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, вашингтон, тбилиси, сша, дональд трамп, джо байден, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия