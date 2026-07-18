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В Совфеде пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по мирным объектам

В Совфеде пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по мирным объектам

Sputnik Грузия

По словам Карасина, "свинство киевской власти продолжает шириться" 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Ответ России на атаки ВСУ на мирные объекты не заставит себя ждать и будет жестким, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким", – написал политик в своем Telegram-канале.По словам Карасина, "свинство киевской власти продолжает шириться"."Помимо школ, жилых домов и исторических памятников очередь дошла до логистических центров торговой компании Wildberries. Понятно, что мерзавцы прицельно бьют дронами по социально важным объектам", – отметил он.В этом и есть реальная суть современного нацизма, добавил политик. "Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним – позор", – заключил парламентарий.Ранее компания Wildberries сообщила, что в ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали логистические центры маркетплейса в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате удара погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. Позже в правительстве региона заявили РИА Новости, что пожар ликвидирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обострение ситуации вокруг украины, украина, россия, политика, новости, григорий карасин