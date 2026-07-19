https://sputnik-georgia.ru/20260719/agentstvo-prodovolstviya-programma-po-sokrascheniyu-chislennosti-sobak-provoditsya-prozrachno-299710933.html

Агентство продовольствия: программа по сокращению численности собак проводится прозрачно

Агентство продовольствия: программа по сокращению численности собак проводится прозрачно

Sputnik Грузия

В рамках программы планируется строительство межмуниципальных приютов для животных в регионах Самегрело – Земо-Сванети, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T20:51+0400

2026-07-19T20:51+0400

2026-07-19T22:12+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Программа по управлению численностью собак проводится максимально прозрачно, а обвинения в несогласованном отлове животных из разных районов не соответствуют действительности, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. В социальных сетях распространилась информация о том, что сотрудники Национального агентства продовольствия вылавливают собак и не возвращают их на прежние места. Ведомство пояснило, что программа охватывает как бездомных, так и домашних собак. Бездомным животным проводят стерилизацию или кастрацию, вакцинацию против бешенства, регистрацию и другие ветеринарные процедуры, после чего возвращают их в места прежнего обитания. Для домашних собак предусмотрены стерилизация самок, чипирование и регистрация в единой электронной базе.Программа разработана при участии международного эксперта, рекомендованного Всемирной организацией по охране здоровья животных (WOAH), и реализуется в соответствии с международными стандартами. Для обеспечения прозрачности создана специальная страница в социальных сетях, где публикуются графики работ, даты, места проведения мероприятий, а также видео отлова и возвращения животных. Кроме того, в рамках программы планируется строительство межмуниципальных приютов для животных в регионах Самегрело – Земо-Сванети, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, домашние животные, национальное агентство продовольствия грузии