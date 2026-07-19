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Борьба с воровским миром в Грузии – статистика 2026 года

Борьба с воровским миром в Грузии – статистика 2026 года

Sputnik Грузия

Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T09:01+0400

2026-07-19T09:01+0400

2026-07-19T09:01+0400

вор в законе

воровское сообщество

грузия

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происшествия

сакстат

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. В Грузии в период с 1 января по 1 июня 2026 года обвинения в связях с т. н. "воровским миром" были предъявлены 265 лицам, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".По данным ведомства, из общего числа обвиняемых 89 человек обвиняются непосредственно в членстве в воровском мире либо в наличии статуса "вора в законе", что также является преступлением в Грузии.Еще 69 лиц обвиняются в обращении к членам воровского мира либо "ворам в законе" для получения материальных благ или другой выгоды. Остальных обвиняют либо в поддержке воровского мира, либо в присутствии на т. н. "воровских разборках".Поддержкой воровского мира в Грузии считает как материальная помощь, так и посредничество между "воровским миром" и желающими вернуть долг или решить споры с помощью криминальных авторитетов.Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018 года.В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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вор в законе, воровское сообщество, грузия, новости, происшествия, сакстат