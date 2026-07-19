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Дзюдоист из Грузии стал победителем Открытого чемпионата Европы
Дзюдоист из Грузии стал победителем Открытого чемпионата Европы
Sputnik Грузия
В первый день соревнований в Сараево золотую медаль также выиграл еще один грузинский чемпион мира – Георгий Сарадалашвили 19.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-19T23:15+0400
2026-07-19T23:15+0400
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лука майсурадзе
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Чемпион мира Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал золотую медаль на проходящем в Сараево Открытом чемпионате Европы по дзюдо European Open. В финале грузинский дзюдоист победил итальянца Джакомо Гамбу и принес сборной Грузии второе золото на турнире. В первый день соревнований в Сараево золотую медаль также выиграл еще один грузинский чемпион мира – Георгий Сарадалашвили (66 кг). Кроме того, 21-летний Торнике Мосиашвили (73 кг) завоевал бронзовую награду. Грузинская команда представлена на первенстве четырьмя дзюдоистами. В первенстве принимают участие 295 спортсменов из 35 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, чемпионат европы по дзюдо

Дзюдоист из Грузии стал победителем Открытого чемпионата Европы

23:15 19.07.2026
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро)
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро) - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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В первый день соревнований в Сараево золотую медаль также выиграл еще один грузинский чемпион мира – Георгий Сарадалашвили
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Чемпион мира Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал золотую медаль на проходящем в Сараево Открытом чемпионате Европы по дзюдо European Open.
В финале грузинский дзюдоист победил итальянца Джакомо Гамбу и принес сборной Грузии второе золото на турнире.
В первый день соревнований в Сараево золотую медаль также выиграл еще один грузинский чемпион мира – Георгий Сарадалашвили (66 кг). Кроме того, 21-летний Торнике Мосиашвили (73 кг) завоевал бронзовую награду.
Грузинская команда представлена на первенстве четырьмя дзюдоистами.
В первенстве принимают участие 295 спортсменов из 35 стран.
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