https://sputnik-georgia.ru/20260719/dzyudoist-iz-gruzii-stal-pobeditelem-otkrytogo-chempionata-evropy-299711476.html

Дзюдоист из Грузии стал победителем Открытого чемпионата Европы

Дзюдоист из Грузии стал победителем Открытого чемпионата Европы

Sputnik Грузия

В первый день соревнований в Сараево золотую медаль также выиграл еще один грузинский чемпион мира – Георгий Сарадалашвили 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T23:15+0400

2026-07-19T23:15+0400

2026-07-19T23:15+0400

спорт

грузия

новости

лука майсурадзе

чемпионат европы по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Чемпион мира Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал золотую медаль на проходящем в Сараево Открытом чемпионате Европы по дзюдо European Open. В финале грузинский дзюдоист победил итальянца Джакомо Гамбу и принес сборной Грузии второе золото на турнире. В первый день соревнований в Сараево золотую медаль также выиграл еще один грузинский чемпион мира – Георгий Сарадалашвили (66 кг). Кроме того, 21-летний Торнике Мосиашвили (73 кг) завоевал бронзовую награду. Грузинская команда представлена на первенстве четырьмя дзюдоистами. В первенстве принимают участие 295 спортсменов из 35 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, чемпионат европы по дзюдо