https://sputnik-georgia.ru/20260719/grazhdanin-livana-zaderzhan-v-tbilisskom-aeroportu-299708092.html

Гражданин Ливана задержан в Тбилисском аэропорту

Гражданин Ливана задержан в Тбилисском аэропорту

Sputnik Грузия

Мужчина пытался въехать в страну с поддельными документами 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T13:49+0400

2026-07-19T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники службы пограничного контроля задержали гражданина Ливана при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии, сообщили в МВД. Задержание иностранца произошло в Тбилисском международном аэропорту в тот момент, когда мужчина пытался въехать в страну с поддельными документами. Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, ливан, мигранты