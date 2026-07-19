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Гражданин Ливана задержан в Тбилисском аэропорту
Гражданин Ливана задержан в Тбилисском аэропорту
Sputnik Грузия
Мужчина пытался въехать в страну с поддельными документами 19.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-19T13:49+0400
2026-07-19T13:49+0400
2026-07-19T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники службы пограничного контроля задержали гражданина Ливана при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии, сообщили в МВД. Задержание иностранца произошло в Тбилисском международном аэропорту в тот момент, когда мужчина пытался въехать в страну с поддельными документами. Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, ливан, мигранты
происшествия, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, ливан, мигранты
Гражданин Ливана задержан в Тбилисском аэропорту
13:49 19.07.2026 (обновлено: 14:10 19.07.2026)
Мужчина пытался въехать в страну с поддельными документами
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники службы пограничного контроля задержали гражданина Ливана при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии, сообщили в МВД.
Задержание иностранца произошло в Тбилисском международном аэропорту в тот момент, когда мужчина пытался въехать в страну с поддельными документами.
Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.