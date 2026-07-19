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Григол Вашадзе: грузинский политик с российским образованием
Григол Вашадзе: грузинский политик с российским образованием
Sputnik Грузия
Политик Григол Вашадзе входил в ближайшее окружение Михаила Саакашвили. Около пяти лет он был министром иностранных дел Грузии, с 2008 по 2012 годы. До этого –... 19.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-19T11:50+0400
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После ее поражения на выборах в 2012 году Вашадзе даже возглавил эту оппозиционную силу, в течение полутора лет он был председателем партии, а также баллотировался на пост президента Грузии в 2018 году и был депутатом парламента.Примечательно, что Вашадзе получил высшее образование в Москве, учился в МГИМО и Дипломатической академии, позже работал в МИД СССР. Но даже скандал с российским гражданством, когда у политика обнаружили российский паспорт, не стал концом его политической карьеры – Вашадзе нехотя отказался от гражданства РФ под давлением как политических соратников, так и противников лишь в конце 2009 года.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, политика, москва, григол вашадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, мгимо, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, политика, москва, григол вашадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, мгимо, видео
Григол Вашадзе: грузинский политик с российским образованием
11:50 19.07.2026 (обновлено: 13:27 19.07.2026)
Политик Григол Вашадзе входил в ближайшее окружение Михаила Саакашвили. Около пяти лет он был министром иностранных дел Грузии, с 2008 по 2012 годы. До этого – министром культуры и спорта страны, пока у власти в Грузии находилась партия "Единое национальное движение"
После ее поражения на выборах в 2012 году Вашадзе даже возглавил эту оппозиционную силу, в течение полутора лет он был председателем партии, а также баллотировался на пост президента Грузии в 2018 году и был депутатом парламента.
Примечательно, что Вашадзе получил высшее образование в Москве, учился в МГИМО и Дипломатической академии, позже работал в МИД СССР. Но даже скандал с российским гражданством, когда у политика обнаружили российский паспорт, не стал концом его политической карьеры – Вашадзе нехотя отказался от гражданства РФ под давлением как политических соратников, так и противников лишь в конце 2009 года.