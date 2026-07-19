https://sputnik-georgia.ru/20260719/gruziya-azerbaydzhan-i-turtsiya-provedut-voennye-ucheniya-po-okhrane-strategicheskikh-obektov-299708332.html

Грузия, Азербайджан и Турция проведут военные учения по охране стратегических объектов

Грузия, Азербайджан и Турция проведут военные учения по охране стратегических объектов

Sputnik Грузия

Последние масштабные практические маневры сил специального назначения этих стран, известные как "Кавказский орел", завершились в июне 2026 года в Грузии 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T14:55+0400

2026-07-19T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Азербайджан, Турция и Грузия в ноябре проведут военные учения по охране стратегических объектов, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства. В ведомстве отметили, что в учениях примут участие сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги". "Сценарий учений построен на тактической отработке задач по охране и обороне стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории стран-участниц. В ходе конференции были обсуждены тема и цели учений, состав объединенного штаба, тактические эпизоды, которые будут отрабатываться на местности, а также другие организационные вопросы", – отметили в минобороны. Азербайджан, Грузия и Турция регулярно проводят совместные военные учения. Последние масштабные практические маневры сил специального назначения этих стран, известные как "Кавказский орел", завершились в июне 2026 года в Грузии на базе Мухровани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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