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Грузия, Азербайджан и Турция проведут военные учения по охране стратегических объектов
Грузия, Азербайджан и Турция проведут военные учения по охране стратегических объектов
Sputnik Грузия
Последние масштабные практические маневры сил специального назначения этих стран, известные как "Кавказский орел", завершились в июне 2026 года в Грузии 19.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Азербайджан, Турция и Грузия в ноябре проведут военные учения по охране стратегических объектов, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства. В ведомстве отметили, что в учениях примут участие сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги". "Сценарий учений построен на тактической отработке задач по охране и обороне стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории стран-участниц. В ходе конференции были обсуждены тема и цели учений, состав объединенного штаба, тактические эпизоды, которые будут отрабатываться на местности, а также другие организационные вопросы", – отметили в минобороны. Азербайджан, Грузия и Турция регулярно проводят совместные военные учения. Последние масштабные практические маневры сил специального назначения этих стран, известные как "Кавказский орел", завершились в июне 2026 года в Грузии на базе Мухровани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, турция, военные учения
Грузия, Азербайджан и Турция проведут военные учения по охране стратегических объектов
14:55 19.07.2026 (обновлено: 15:32 19.07.2026)
Последние масштабные практические маневры сил специального назначения этих стран, известные как "Кавказский орел", завершились в июне 2026 года в Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Азербайджан, Турция и Грузия в ноябре проведут военные учения по охране стратегических объектов, сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.
"Представители оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии провели конференцию, посвященная планированию командно-штабных учений Eternity-2026. Учения, которые пройдут в Азербайджане в ноябре текущего года, объединят военнослужащих трех стран", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в учениях примут участие сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"Сценарий учений построен на тактической отработке задач по охране и обороне стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории стран-участниц. В ходе конференции были обсуждены тема и цели учений, состав объединенного штаба, тактические эпизоды, которые будут отрабатываться на местности, а также другие организационные вопросы", – отметили в минобороны.
Азербайджан, Грузия и Турция регулярно проводят совместные военные учения. Последние масштабные практические маневры сил специального назначения этих стран, известные как "Кавказский орел", завершились в июне 2026 года в Грузии на базе Мухровани.