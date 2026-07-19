https://sputnik-georgia.ru/20260719/gruziya-pochemu-strana-ne-smogla-sokhranit-metallurgicheskuyu-promyshlennost-299705387.html
Грузия: почему страна не смогла сохранить металлургическую промышленность?
Грузия: почему страна не смогла сохранить металлургическую промышленность?
Sputnik Грузия
Тяжелая и металлургическая промышленность Грузии, которая была флагманом экономики в советское время, включая Руставский металлургический завод и Зестафонский... 19.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-19T11:38+0400
2026-07-19T11:38+0400
2026-07-19T12:33+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
экономика
аналитика
руставский металлургический завод
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/13/299705088_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3075c18166aaa734b70b22fc8ec081c8.jpg
Одной из главных проблем стал разрыв производственных цепочек, так как предприятия Грузии были тесно интегрированы в экономику всего Советского Союза: были разрушены система поставок и рынки сбыта продукции оказались утрачены.В 90-х годах страна столкнулась с резкой нехваткой электроэнергии и энергетическим кризисом. Вооруженные конфликты также сыграли крайне негативную роль в разрушении экономики страны. Окончательно подорвала промышленность ускоренная приватизация промышленных объектов. Большинство заводов перешло в частные руки, здания были разрушены, а станки проданы на металлолом.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/13/299705088_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_afac07e57aa9f6e95492b7a01a89442c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, экономика, аналитика, руставский металлургический завод, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, экономика, аналитика, руставский металлургический завод, видео
Грузия: почему страна не смогла сохранить металлургическую промышленность?
11:38 19.07.2026 (обновлено: 12:33 19.07.2026)
Тяжелая и металлургическая промышленность Грузии, которая была флагманом экономики в советское время, включая Руставский металлургический завод и Зестафонский завод ферросплавов, пережила масштабный упадок после распада СССР по ряду причин
Одной из главных проблем стал разрыв производственных цепочек, так как предприятия Грузии были тесно интегрированы в экономику всего Советского Союза: были разрушены система поставок и рынки сбыта продукции оказались утрачены.
В 90-х годах страна столкнулась с резкой нехваткой электроэнергии и энергетическим кризисом. Вооруженные конфликты также сыграли крайне негативную роль в разрушении экономики страны. Окончательно подорвала промышленность ускоренная приватизация промышленных объектов. Большинство заводов перешло в частные руки, здания были разрушены, а станки проданы на металлолом.