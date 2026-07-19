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Грузия: почему страна не смогла сохранить металлургическую промышленность?

Грузия: почему страна не смогла сохранить металлургическую промышленность?

Sputnik Грузия

Тяжелая и металлургическая промышленность Грузии, которая была флагманом экономики в советское время, включая Руставский металлургический завод и Зестафонский... 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T11:38+0400

2026-07-19T11:38+0400

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Одной из главных проблем стал разрыв производственных цепочек, так как предприятия Грузии были тесно интегрированы в экономику всего Советского Союза: были разрушены система поставок и рынки сбыта продукции оказались утрачены.В 90-х годах страна столкнулась с резкой нехваткой электроэнергии и энергетическим кризисом. Вооруженные конфликты также сыграли крайне негативную роль в разрушении экономики страны. Окончательно подорвала промышленность ускоренная приватизация промышленных объектов. Большинство заводов перешло в частные руки, здания были разрушены, а станки проданы на металлолом.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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