https://sputnik-georgia.ru/20260719/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-iyulya-2026-299691603.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 июля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 19 июля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 19 июля отмечают день памяти cвятых Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, Астерия и Коинта 19.07.2026, Sputnik Грузия

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религия

справки

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По церковному календарю 19 июля также поминают cвятых Исавра, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина и Сисоя. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Марин, Марфа, Аввакум и другиеПо церковному календарю 19 июля поминают мучеников Марина, Марфу, Авдифакса, Аввакума, Кирина, пресвитера Валентина, Астерия и других пострадавших с ними в Риме при Клавдии II (268-270).Супруги Марин и Марфа вместе с сыновьями Аввакумом и Авдифаксом пришли в Рим из Персии, чтобы поклониться останкам первоверховных апостолов Петра и Павла. На Римскую церковь в то время обрушились жестокие гонения. Марин вместе с семьей служили христианам, заключенным в тюрьмах, а также погребали тела казненных.Число христиан, подвергавшихся гонениям, росло: 260 христиан, в том числе трибун Власт, посланные по приговору суда копать землю у Соляной дороги (Via Salaria), были убиты из луков. Узнав о жестоком убийстве, Марин вместе с семьей и пресвитером Иоанном по ночам уносили тела мучеников и хоронили в катакомбах.Семья подвижников укрывалась от преследователей у христиан, которые тайно продолжали совершать богослужения. Язычники, узнав об этом, схватили последователей Христа, в том числе подвижников из Персии.Сначала казнили пресвитера Валентина и обращенного им императорского сановника Астерия. Затем были обезглавлены Марин, Аввакум и Авдифакс, а Марфу утопили в реке. Произошло это примерно в 269 году.Коинт ФригийскийПо церковному календарю 19 июля поминают мученика Коинта Фригийского.Происходил будущий святой из Фригии – римской провинции в Малой Азии. В христианской вере и благочестии он был наставлен еще с юности. Придя в Неолиду (Испания), он исцелял молитвой одержимых нечистыми духами.Когда правитель области Руф, принуждавший Коинта отречься от Христа, впал в беснование, мученик именем Христовым исцелил его. Потрясенный и благодарный правитель, наградив святого, отпустил его.По дороге в Пергам подвижника схватили язычники из города Ким и стали пытать, но Господь заступился за исповедника, разрушив капище сильным землетрясением. Язычники, испугавшись, прекратили пытки, но держали Коинта связанным до прибытия начальника Клеарха.По приказу Клеарха мученику перебили голени, но он исцелился Божьей благодатью и прослужил ближним еще 10 лет, совершив много чудес. Он скончался в 283-м.Святые мученикиПо церковному календарю 19 июля поминают мучеников Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, пострадавших за веру во время правления Нумериана (283-284).Святые мученики были афинянами. Они пострадали за Христа в македонском городе Аполлонии. Вместе с ними головы отрубили Руфу и Руфину, градоначальникам, уверовавшим в Спасителя.Сисой ВеликийПо церковному календарю 19 июля поминают преподобного Сисоя Великого.По происхождению Сисой, родившийся в IV веке, был коптом. Жил преподобный отшельником в пещере в Египетской пустыне. В этой пещере до него жил святой Антоний Великий.Преподобный за 60 лет пустынничества достиг такой духовной чистоты, что получил от Господа дар чудотворения. Однажды своей молитвой он вернул умершего отрока к жизни.Святой учил смирению и надежде на Божье милосердие. Весьма строгий к себе, он был очень милостив и сострадателен к ближним, принимая всех с любовью. Согласно житию, перед кончиной Сисой удостоился видеть самого Господа и ангелов, которые пришли за его душой.ИмениныПо церковному календарю 19 июля именины отмечают Марфа, Иулиания, Антоний, Аввакум, Валентин, Василий, Исидор, Иннокентий и Лукиан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки