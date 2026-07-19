https://sputnik-georgia.ru/20260719/nablyudaetsya-rost-bronirovaniy-sredi-rossiyan-na-plyazhnyy-otdykh-v-gruzii-299709056.html

Наблюдается рост бронирований среди россиян на пляжный отдых в Грузии

Наблюдается рост бронирований среди россиян на пляжный отдых в Грузии

Sputnik Грузия

Российские туристы все чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T17:57+0400

2026-07-19T17:57+0400

2026-07-19T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на бронирование пляжного отдыха в Грузии этим летом, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Отмечается, что российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми, но и начинают обращать внимание на Кобулети, Уреки, Чакви, Гонио, Квариати и другие курорты. В свою очередь директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева рассказала, что спрос в компании на отдых в Грузии летом 2026 года вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. "Наиболее популярны современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии", – цитирует РСТ Домостроеву. Российские туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. При этом самым популярным маршрутом является Тбилиси-Батуми. При этом коммерческий директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал, что в компании количество туристов, желающих отдохнуть в Грузии, увеличилось почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а основной спрос приходится на побережье Аджарии – Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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туризм, грузия, россия, батуми, кобулети, уреки