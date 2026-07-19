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Обвиняемый в убийстве отца задержан при попытке покинуть Грузию
Обвиняемый в убийстве отца задержан при попытке покинуть Грузию
Sputnik Грузия
Во время конфликта обвиняемый нанес своему отцу смертельные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления 19.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-19T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Полиция задержала мужчину, обвиняемого в убийстве родного отца в Марнеули (регион Квемо-Картли), при попытке покинуть страну, сообщили в МВД. Обвиняемого задержали на пограничном пункте пропуска "Сарпи"(грузино-турецкая граница). Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение за умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Следствие установило, что во время конфликта обвиняемый нанес своему отцу смертельные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Правоохранители задержали подозреваемого спустя несколько часов после совершения преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, марнеули, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, марнеули, мвд грузии

Обвиняемый в убийстве отца задержан при попытке покинуть Грузию

11:12 19.07.2026
© photo: Sputnik / Ramil SitdikovЗадержание преступника - наручники надевают на руки
Задержание преступника - наручники надевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2026
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Во время конфликта обвиняемый нанес своему отцу смертельные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Полиция задержала мужчину, обвиняемого в убийстве родного отца в Марнеули (регион Квемо-Картли), при попытке покинуть страну, сообщили в МВД.
Обвиняемого задержали на пограничном пункте пропуска "Сарпи"(грузино-турецкая граница). Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение за умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах.
Следствие установило, что во время конфликта обвиняемый нанес своему отцу смертельные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления.
Правоохранители задержали подозреваемого спустя несколько часов после совершения преступления.
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