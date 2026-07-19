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Производство рыбы в Грузии снизилось: где самый богатый улов?

Производство рыбы в Грузии снизилось: где самый богатый улов?

Sputnik Грузия

Основную часть рыбы в стране разводят в искусственных прудах 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T18:54+0400

2026-07-19T18:54+0400

2026-07-19T18:54+0400

рыба

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Производство рыбы в Грузии снизилось на 14,5% за последние пять лет и в 2025 году составило 2,5 тысячи тонн, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Больше всего хозяйств, производящих рыбу в Грузии, расположено в регионе Самегрело – Земо Сванети и Кахети, на которые приходится 45% общего объема производства рыбы в стране. Далее следуют регионы Шида-Картли, Аджария и Гурия. При этом в 2025 году хозяйствам удалось реализовать 94,2% всей произведенной рыбы. Примечательно, что основную часть рыбы разводят в искусственных прудах. Самыми популярными видами рыб, разводимыми в Грузии, являются европейский сом, русский и сибирский осетр, толстолобик, белый амур, зеркальный карп и радужная форель. Средняя цена килограмма европейского сома в 2025 году в среднем составила 21 лари, осетра – 30,7 лари, толстолобика – 6,7 лари, белого амура – 9,4 лари, зеркального карпа – 12,2 лари, а радужной форели – 16,3 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кахети

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рыба, грузия, экономика, новости, кахети, самегрело-земо сванети, сакстат