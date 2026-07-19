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ПВО России за сутки сбили 678 украинских БПЛА и две ракеты "Нептун-МД"

ПВО России за сутки сбили 678 украинских БПЛА и две ракеты "Нептун-МД"

Sputnik Грузия

Всего с начала спецоперации российскими военными было уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, а также 184 608 беспилотников 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T19:59+0400

2026-07-19T19:59+0400

2026-07-19T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Силы российской ПВО за минувшие сутки уничтожили 678 беспилотников, две управляемые ракеты "Нептун-МД" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.Также в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.Всего, по данным ведомства, с начала спецоперации российскими военными было уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, а также 184 608 беспилотников.Помимо того, ликвидировано 666 зенитных ракетных комплексов, 30 203 танка и других боевых бронированных машин противника.Уничтожено 1 760 боевых машин РСЗО, 35 816 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 870 единиц специальной военной автомобильной техники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, политика, черное море, беспилотник, украина, обострение ситуации вокруг украины