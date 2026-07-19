https://sputnik-georgia.ru/20260719/skolko-v-azerbaydzhane-dobyli-nefti-i-gaza-v-i-polugodiya-299711163.html
Сколько в Азербайджане добыли нефти и газа в I полугодии
Сколько в Азербайджане добыли нефти и газа в I полугодии
Sputnik Грузия
Главным покупателем азербайджанского голубого топлива остается Европа 19.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-19T22:06+0400
2026-07-19T22:06+0400
2026-07-19T22:15+0400
экономика
грузия
новости
азербайджан
газ
европа
турция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23420/10/234201015_0:73:3077:1804_1920x0_80_0_0_2810948adabfc8379061c1733a678ebe.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Азербайджан за январь-июнь 2026 года добыл 13,3 млн тонн нефти и 25,4 млрд куб. м природного газа. Такие данные опубликовало Министерство энергетики республики.С начала текущего года объем экспорта нефти с учетом конденсата достиг 10,5 млн тонн. Переработка нефти составила 2,9 млн тонн.Добыча сырой нефти в среднем составляла 61 тыс. тонн (449 тыс. баррелей) в сутки, а конденсата – 12 тыс. тонн (103 тыс. баррелей). Суммарная среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 73 тыс. тонн (552 тыс. баррелей).За первые шесть месяцев страна экспортировала 12,7 млрд куб. м газа. Лидером среди покупателей стала Европа: объем поставок составил 5,9 млрд куб. м. Вторую позицию заняла Турция с показателем 4,9 млрд куб. м, включая три млрд куб. м через Трансанатолийский газопровод (TANAP). Также газ был импортирован в Грузию (1,2 млрд куб. м) и в Сирию (0,7 млрд куб. м).С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" добыто почти 679,8 млн тонн нефти (вместе с газовым конденсатом) и 529,6 млрд куб. м газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
европа
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23420/10/234201015_308:14:2763:1855_1920x0_80_0_0_b7ebf05f05a9e0b4c37e6ab94d872047.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, азербайджан, газ, европа, турция
экономика, грузия, новости, азербайджан, газ, европа, турция
Сколько в Азербайджане добыли нефти и газа в I полугодии
22:06 19.07.2026 (обновлено: 22:15 19.07.2026)
Главным покупателем азербайджанского голубого топлива остается Европа
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Азербайджан за январь-июнь 2026 года добыл 13,3 млн тонн нефти и 25,4 млрд куб. м природного газа. Такие данные опубликовало Министерство энергетики республики.
С начала текущего года объем экспорта нефти с учетом конденсата достиг 10,5 млн тонн. Переработка нефти составила 2,9 млн тонн.
Добыча сырой нефти в среднем составляла 61 тыс. тонн (449 тыс. баррелей) в сутки, а конденсата – 12 тыс. тонн (103 тыс. баррелей). Суммарная среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 73 тыс. тонн (552 тыс. баррелей).
За первые шесть месяцев страна экспортировала 12,7 млрд куб. м газа. Лидером среди покупателей стала Европа: объем поставок составил 5,9 млрд куб. м. Вторую позицию заняла Турция с показателем 4,9 млрд куб. м, включая три млрд куб. м через Трансанатолийский газопровод (TANAP). Также газ был импортирован в Грузию (1,2 млрд куб. м) и в Сирию (0,7 млрд куб. м).
С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" добыто почти 679,8 млн тонн нефти (вместе с газовым конденсатом) и 529,6 млрд куб. м газа.