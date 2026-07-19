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Сколько в Азербайджане добыли нефти и газа в I полугодии

Сколько в Азербайджане добыли нефти и газа в I полугодии

Sputnik Грузия

Главным покупателем азербайджанского голубого топлива остается Европа 19.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Азербайджан за январь-июнь 2026 года добыл 13,3 млн тонн нефти и 25,4 млрд куб. м природного газа. Такие данные опубликовало Министерство энергетики республики.С начала текущего года объем экспорта нефти с учетом конденсата достиг 10,5 млн тонн. Переработка нефти составила 2,9 млн тонн.Добыча сырой нефти в среднем составляла 61 тыс. тонн (449 тыс. баррелей) в сутки, а конденсата – 12 тыс. тонн (103 тыс. баррелей). Суммарная среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 73 тыс. тонн (552 тыс. баррелей).За первые шесть месяцев страна экспортировала 12,7 млрд куб. м газа. Лидером среди покупателей стала Европа: объем поставок составил 5,9 млрд куб. м. Вторую позицию заняла Турция с показателем 4,9 млрд куб. м, включая три млрд куб. м через Трансанатолийский газопровод (TANAP). Также газ был импортирован в Грузию (1,2 млрд куб. м) и в Сирию (0,7 млрд куб. м).С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" добыто почти 679,8 млн тонн нефти (вместе с газовым конденсатом) и 529,6 млрд куб. м газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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