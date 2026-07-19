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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам в Киеве
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам в Киеве
Sputnik Грузия
Российские войска также поразили инфраструктуру порта "Южный" Одесской области 19.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-19T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.В результате боевой операции были поражены:Удары российские бойцы наносили высокоточном оружием воздушного, наземного базирования, а также ударными БПЛА, добавили в ведомстве.Накануне, 18 июля, в Минобороны отчитались об ударах по портам Украины и судам, задействованным в интересах ее военных. В частности, в порту "Южный" было поражено одно судно, в порту "Одесса" – два судна, ожидавших разгрузки на рейде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, киев, одесская область, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, киев, одесская область, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам в Киеве

15:58 19.07.2026 (обновлено: 16:16 19.07.2026)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2026
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Российские войска также поразили инфраструктуру порта "Южный" Одесской области
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.
В результате боевой операции были поражены:
Киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО "Радионикс"), которое занимается производством систем управления для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет "Нептун-МД" и аналога зенитных управляемых ракет ЗРК С-300;
предприятие ракетно-космической промышленности (ООО "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем"). По информации ведомства, на объекте производятся компоненты систем управления для FР-5 "Фламинго", ракет FP-7, -9, "Нептун-МД" и аналога С-300;
производственное предприятие Киев-90, выпускающее элементы корпусов и комплектующие для систем наведения и различных агрегатов ракет "Нептун-МД";
ООО "Оаклайн" Киев, на котором производятся комплектующие для БПЛА большой дальности типа "Дип страйк". Здесь же, отметили в МО, изготавливают детали из карбона и аккумуляторные батареи для FPV-дронов различных модификаций, а также хранят беспилотники;
киевский сортировочный центр, осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства дронов, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы;
логистический центр Тарасовка "Антел Пропертис", на котором принимают, хранят, собирают и распределяют отдельные комплектующие для производства БПЛА большой дальности;
в порту "Южный" Одесской области российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских боевиков.
Удары российские бойцы наносили высокоточном оружием воздушного, наземного базирования, а также ударными БПЛА, добавили в ведомстве.
Накануне, 18 июля, в Минобороны отчитались об ударах по портам Украины и судам, задействованным в интересах ее военных. В частности, в порту "Южный" было поражено одно судно, в порту "Одесса" – два судна, ожидавших разгрузки на рейде.
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