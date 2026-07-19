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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам в Киеве

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистическим центрам в Киеве

Sputnik Грузия

Российские войска также поразили инфраструктуру порта "Южный" Одесской области 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T15:58+0400

2026-07-19T15:58+0400

2026-07-19T16:16+0400

россия

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украина

минобороны рф

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.В результате боевой операции были поражены:Удары российские бойцы наносили высокоточном оружием воздушного, наземного базирования, а также ударными БПЛА, добавили в ведомстве.Накануне, 18 июля, в Минобороны отчитались об ударах по портам Украины и судам, задействованным в интересах ее военных. В частности, в порту "Южный" было поражено одно судно, в порту "Одесса" – два судна, ожидавших разгрузки на рейде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, киев, одесская область, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины