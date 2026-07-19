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Задержан ударивший туристку в Кахети мужчина
Задержан ударивший туристку в Кахети мужчина
Sputnik Грузия
Пострадавшую доставили в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи 19.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-19T16:52+0400
2026-07-19T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Кахети задержали мужчину по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью туристки, сообщили в МВД. По информации местных СМИ, пострадавшая является гражданкой России. Она отдыхала в Телави вместе со своими подругами. В опубликованном подругой пострадавшей видео видно, как мужчина ударил женщину в нос в гостиничном номере. Перед этим оба участника конфликта кричали друг на друга. По показаниям свидетелей, во время свадебного торжества в одном из отелей Телави иностранные граждане, находившиеся в гостиничном номере, с балкона оскорбляли участников свадьбы и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого обвиняемый нанес иностранке удар по лицу. Пострадавшую доставили в клинику для оказания медицинской помощи. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий нападавшего задержали. Расследование ведется по статье 120 Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, кахети, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, кахети, мвд грузии
Задержан ударивший туристку в Кахети мужчина
Пострадавшую доставили в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Кахети задержали мужчину по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью туристки, сообщили в МВД.
По информации местных СМИ, пострадавшая является гражданкой России. Она отдыхала в Телави вместе со своими подругами. В опубликованном подругой пострадавшей видео видно, как мужчина ударил женщину в нос в гостиничном номере. Перед этим оба участника конфликта кричали друг на друга.
По показаниям свидетелей, во время свадебного торжества в одном из отелей Телави иностранные граждане, находившиеся в гостиничном номере, с балкона оскорбляли участников свадьбы и облили водой музыкальную аппаратуру.
После этого обвиняемый нанес иностранке удар по лицу. Пострадавшую доставили в клинику для оказания медицинской помощи.
В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий нападавшего задержали.
Расследование ведется по статье 120 Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы.