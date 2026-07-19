https://sputnik-georgia.ru/20260719/zaderzhan-udarivshiy-turistku-v-kakheti-muzhchina-299708896.html

Задержан ударивший туристку в Кахети мужчина

Задержан ударивший туристку в Кахети мужчина

Sputnik Грузия

Пострадавшую доставили в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи 19.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-19T16:52+0400

2026-07-19T16:52+0400

2026-07-19T16:52+0400

происшествия

новости

грузия

кахети

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287476366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fffa20c6e708d05ea636f6f6e65538c6.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Кахети задержали мужчину по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью туристки, сообщили в МВД. По информации местных СМИ, пострадавшая является гражданкой России. Она отдыхала в Телави вместе со своими подругами. В опубликованном подругой пострадавшей видео видно, как мужчина ударил женщину в нос в гостиничном номере. Перед этим оба участника конфликта кричали друг на друга. По показаниям свидетелей, во время свадебного торжества в одном из отелей Телави иностранные граждане, находившиеся в гостиничном номере, с балкона оскорбляли участников свадьбы и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого обвиняемый нанес иностранке удар по лицу. Пострадавшую доставили в клинику для оказания медицинской помощи. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий нападавшего задержали. Расследование ведется по статье 120 Уголовного кодекса Грузии – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, кахети, мвд грузии