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Драматичные моменты и яркие кадры с финального матча ЧМ-2026

Драматичные моменты и яркие кадры с финального матча ЧМ-2026

Sputnik Грузия

Финальный матч Чемпионата мира по футболу прошел накануне и завершился победой сборной Испании. Смотрите в фотоленте Sputnik эмоции поединка 20.07.2026, Sputnik Грузия

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Болельщики по всему миру следили за финалом ЧМ-2026, который прошел накануне на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде. За золото мундиаля в этом году боролись сборные Аргентины и Испании.Основное время матча закончилось со счетом 0:0, развязка финала наступила в дополнительное – нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте поразил ворота Эмилиано Мартинеса.Испанцы второй раз стали чемпионами мира по футболу – первое золото мундиаля они завоевали в 2010-

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