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Драматичные моменты и яркие кадры с финального матча ЧМ-2026
Драматичные моменты и яркие кадры с финального матча ЧМ-2026
Sputnik Грузия
Финальный матч Чемпионата мира по футболу прошел накануне и завершился победой сборной Испании. Смотрите в фотоленте Sputnik эмоции поединка 20.07.2026, Sputnik Грузия
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Болельщики по всему миру следили за финалом ЧМ-2026, который прошел накануне на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде. За золото мундиаля в этом году боролись сборные Аргентины и Испании.Основное время матча закончилось со счетом 0:0, развязка финала наступила в дополнительное – нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте поразил ворота Эмилиано Мартинеса.Испанцы второй раз стали чемпионами мира по футболу – первое золото мундиаля они завоевали в 2010-
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Драматичные моменты и яркие кадры с финального матча ЧМ-2026 10:03 20.07.2026 (обновлено: 16:40 21.07.2026)
Финальный матч Чемпионата мира по футболу прошел накануне и завершился победой сборной Испании. Смотрите в фотоленте Sputnik эмоции поединка
Болельщики по всему миру следили за финалом ЧМ-2026, который прошел накануне на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде. За золото мундиаля в этом году боролись сборные Аргентины и Испании.
Основное время матча закончилось со счетом 0:0,
развязка финала
наступила в дополнительное – нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте поразил ворота Эмилиано Мартинеса.
Испанцы второй раз стали чемпионами мира по футболу – первое золото мундиаля они завоевали в 2010-
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк
Игроки сборной Испании на церемонии награждения после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Игроки сборной Испании на церемонии награждения после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
© AP Photo / Frank Franklin II
Центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси и аргентинский защитник Энцо Фернандес.
Центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси и аргентинский защитник Энцо Фернандес.
© REUTERS John Sibley
Финальный счет поединка сборных Аргентины и Испании.
Финальный счет поединка сборных Аргентины и Испании.
© AP Photo / Seth Wenig
Словенский рефери Славко Винчич показывает красную карточку игроку аргентинской сборной Энцо Фернандесу.
Словенский рефери Славко Винчич показывает красную карточку игроку аргентинской сборной Энцо Фернандесу.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк
Церемония награждения победителей ЧМ-2026.
Церемония награждения победителей ЧМ-2026.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк
Слева: Николас Гонсалес (Аргентина) в финальном матче ЧМ-2026.
Слева: Николас Гонсалес (Аргентина) в финальном матче ЧМ-2026.
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Эмоции капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после финального матча.
Эмоции капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после финального матча.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк
Колумбийская певица Shakira (Шакира) выступает в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.
Колумбийская певица Shakira (Шакира) выступает в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Болельщики празднуют победу сборной Испании.
Болельщики празднуют победу сборной Испании.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк Лионель Месси (Аргентина) после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Лионель Месси (Аргентина) после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк
Футболист сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с испанскими соперниками после завершения матча.
Футболист сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с испанскими соперниками после завершения матча.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп на церемонии награждения.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп на церемонии награждения.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк Хулиан Альварес (Аргентина), Николас Тальяфико (Аргентина) и Ламин Ямаль (Испания) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Хулиан Альварес (Аргентина), Николас Тальяфико (Аргентина) и Ламин Ямаль (Испания) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
© AP Photo / Manu Fernandez
Испанские болельщики после победы своей сборной в финале ЧМ-2026.
Испанские болельщики после победы своей сборной в финале ЧМ-2026.
© AP Photo / David 'Dee' Delgado
Юный болельщик аргентинской сборной после поражения своей команды.
Юный болельщик аргентинской сборной после поражения своей команды.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк Ферран Торрес (Испания) забивает мяч в ворота сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Ферран Торрес (Испания) забивает мяч в ворота сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
© AP Photo / Bernat Armangue
Испанские фанаты после гола Торреса.
Испанские фанаты после гола Торреса.
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп после завершения финального матча ЧМ-2026.
Президент США Дональд Трамп после завершения финального матча ЧМ-2026.
© AP Photo / Manu Fernandez
Испанские болельщики в Мадриде празднуют победу своей сборной в финале ЧМ.
Испанские болельщики в Мадриде празднуют победу своей сборной в финале ЧМ.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк Автор гола Ферран Торрес (Испания) и Нико Уильямс (Испания) радуются забитому мячу в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Автор гола Ферран Торрес (Испания) и Нико Уильямс (Испания) радуются забитому мячу в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.