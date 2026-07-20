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Драматичные моменты и яркие кадры с финального матча ЧМ-2026
Драматичные моменты и яркие кадры с финального матча ЧМ-2026
Sputnik Грузия
Финальный матч Чемпионата мира по футболу прошел накануне и завершился победой сборной Испании. Смотрите в фотоленте Sputnik эмоции поединка 20.07.2026, Sputnik Грузия
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Болельщики по всему миру следили за финалом ЧМ-2026, который прошел накануне на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде. За золото мундиаля в этом году боролись сборные Аргентины и Испании.Основное время матча закончилось со счетом 0:0, развязка финала наступила в дополнительное – нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте поразил ворота Эмилиано Мартинеса.Испанцы второй раз стали чемпионами мира по футболу – первое золото мундиаля они завоевали в 2010-
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, спорт, в мире

Драматичные моменты и яркие кадры с финального матча ЧМ-2026

10:03 20.07.2026 (обновлено: 16:40 21.07.2026)
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Финальный матч Чемпионата мира по футболу прошел накануне и завершился победой сборной Испании. Смотрите в фотоленте Sputnik эмоции поединка
Болельщики по всему миру следили за финалом ЧМ-2026, который прошел накануне на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде. За золото мундиаля в этом году боролись сборные Аргентины и Испании.
Основное время матча закончилось со счетом 0:0, развязка финала наступила в дополнительное – нападающий сборной Испании Ферран Торрес на 106-й минуте поразил ворота Эмилиано Мартинеса.
Испанцы второй раз стали чемпионами мира по футболу – первое золото мундиаля они завоевали в 2010-
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк

Игроки сборной Испании на церемонии награждения после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.

Игроки сборной Испании на церемонии награждения после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе &quot;Метлайф&quot; в Ист-Ратерфорде. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Игроки сборной Испании на церемонии награждения после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.

© AP Photo / Frank Franklin II

Центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси и аргентинский защитник Энцо Фернандес.

Центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси и аргентинский защитник Энцо Фернандес. - Sputnik Грузия
2/20
© AP Photo / Frank Franklin II

Центральный защитник сборной Испании Пау Кубарси и аргентинский защитник Энцо Фернандес.

© REUTERS John Sibley

Финальный счет поединка сборных Аргентины и Испании.

Финальный счет поединка сборных Аргентины и Испании. - Sputnik Грузия
3/20
© REUTERS John Sibley

Финальный счет поединка сборных Аргентины и Испании.

© AP Photo / Seth Wenig

Словенский рефери Славко Винчич показывает красную карточку игроку аргентинской сборной Энцо Фернандесу.

Словенский рефери Славко Винчич показывает красную карточку игроку аргентинской сборной Энцо Фернандесу. - Sputnik Грузия
4/20
© AP Photo / Seth Wenig

Словенский рефери Славко Винчич показывает красную карточку игроку аргентинской сборной Энцо Фернандесу.

© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк

Церемония награждения победителей ЧМ-2026.

Церемония награждения победителей ЧМ-2026. - Sputnik Грузия
5/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Церемония награждения победителей ЧМ-2026.

© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк

Слева: Николас Гонсалес (Аргентина) в финальном матче ЧМ-2026.

Слева: Николас Гонсалес (Аргентина) в финальном матче ЧМ-2026. - Sputnik Грузия
6/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Слева: Николас Гонсалес (Аргентина) в финальном матче ЧМ-2026.

© AP Photo / Stephanie Scarbrough

Эмоции капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после финального матча.

Эмоции капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после финального матча. - Sputnik Грузия
7/20
© AP Photo / Stephanie Scarbrough

Эмоции капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после финального матча.

© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк

Колумбийская певица Shakira (Шакира) выступает в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.

Колумбийская певица Shakira (Шакира) выступает в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. - Sputnik Грузия
8/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Колумбийская певица Shakira (Шакира) выступает в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Болельщики празднуют победу сборной Испании.

Болельщики празднуют победу сборной Испании. - Sputnik Грузия
9/20
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Болельщики празднуют победу сборной Испании.

© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанкЛионель Месси (Аргентина) после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Лионель Месси (Аргентина) после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины - Sputnik Грузия
10/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Лионель Месси (Аргентина) после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк

Футболист сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с испанскими соперниками после завершения матча.

Футболист сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с испанскими соперниками после завершения матча. - Sputnik Грузия
11/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Футболист сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с испанскими соперниками после завершения матча.

© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанк

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп на церемонии награждения.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп на церемонии награждения. - Sputnik Грузия
12/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп на церемонии награждения.

© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанкХулиан Альварес (Аргентина), Николас Тальяфико (Аргентина) и Ламин Ямаль (Испания) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Футбол. ЧМ-2026. Финал. Испания - Аргентина - Sputnik Грузия
13/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Хулиан Альварес (Аргентина), Николас Тальяфико (Аргентина) и Ламин Ямаль (Испания) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
© AP Photo / Manu Fernandez

Испанские болельщики после победы своей сборной в финале ЧМ-2026.

Испанские болельщики после победы своей сборной в финале ЧМ-2026. - Sputnik Грузия
14/20
© AP Photo / Manu Fernandez

Испанские болельщики после победы своей сборной в финале ЧМ-2026.

© AP Photo / David 'Dee' Delgado

Юный болельщик аргентинской сборной после поражения своей команды.

Юный болельщик аргентинской сборной после поражения своей команды. - Sputnik Грузия
15/20
© AP Photo / David 'Dee' Delgado

Юный болельщик аргентинской сборной после поражения своей команды.

© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанкФерран Торрес (Испания) забивает мяч в ворота сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Ферран Торрес (Испания) забивает мяч в ворота сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу - Sputnik Грузия
16/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Ферран Торрес (Испания) забивает мяч в ворота сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
© AP Photo / Bernat Armangue

Испанские фанаты после гола Торреса.

Испанские фанаты после гола Торреса. - Sputnik Грузия
17/20
© AP Photo / Bernat Armangue

Испанские фанаты после гола Торреса.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп после завершения финального матча ЧМ-2026.

Президент США Дональд Трамп после завершения финального матча ЧМ-2026. - Sputnik Грузия
18/20
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп после завершения финального матча ЧМ-2026.

© AP Photo / Manu Fernandez

Испанские болельщики в Мадриде празднуют победу своей сборной в финале ЧМ.

Испанские болельщики в Мадриде празднуют победу своей сборной в финале ЧМ. - Sputnik Грузия
19/20
© AP Photo / Manu Fernandez

Испанские болельщики в Мадриде празднуют победу своей сборной в финале ЧМ.

© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov / Перейти в фотобанкАвтор гола Ферран Торрес (Испания) и Нико Уильямс (Испания) радуются забитому мячу в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
Футбол. ЧМ-2026. Финал. Испания - Аргентина - Sputnik Грузия
20/20
© photo: Sputnik / Nafis Sirazetdinov
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Автор гола Ферран Торрес (Испания) и Нико Уильямс (Испания) радуются забитому мячу в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.
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