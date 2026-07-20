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Арсенал оружия изъяли в Тбилиси и регионах Грузии
Арсенал оружия изъяли в Тбилиси и регионах Грузии
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы 20.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-20T15:55+0400
2026-07-20T15:55+0400
2026-07-20T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси и регионов страны задержали семь человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов, сообщили в МВД. Задержания провели в Тбилиси, Гурии, Самегрело – Земо-Сванети и Имерети в разное время. В ходе обысков, проведенных по местам жительства задержанных, а также в принадлежащих им подсобных помещениях, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие различных моделей, боеприпасы и обоймы. Расследование ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии. Всем семерым грозит до шести лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Арсенал оружия изъяли в Тбилиси и регионах Грузии
Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси и регионов страны задержали семь человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов, сообщили в МВД.
Задержания провели в Тбилиси, Гурии, Самегрело – Земо-Сванети и Имерети в разное время.
В ходе обысков, проведенных по местам жительства задержанных, а также в принадлежащих им подсобных помещениях, правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие различных моделей, боеприпасы и обоймы.
Расследование ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии. Всем семерым грозит до шести лет тюрьмы.