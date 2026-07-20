https://sputnik-georgia.ru/20260720/bezvizovyy-vezd-v-rossiyu-dlya-grazhdan-kitaya-prodlen-do-kontsa-2027-goda-299725275.html

Безвизовый въезд в Россию для граждан Китая продлен до конца 2027 года

Безвизовый въезд в Россию для граждан Китая продлен до конца 2027 года

Sputnik Грузия

Пробные 30-дневные режимы взаимного въезда граждан России и Китая были введены в прошлом году, затем стороны договорились продолжать эту практику 20.07.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Безвизовый въезд в Россию для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.О том, что российская и китайская стороны будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран, заявил в мае российский лидер на переговорах в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином.После этого МИД Китая сообщил, что страна продлит безвизовый въезд с Россией до 31 декабря 2027 года.Пробный срокВ сентябре 2025 года Пекин объявил о введении на год пробного 30-дневного безвизового режима для россиян. В декабре Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане КНР смогут приезжать в Россию на аналогичный период без виз.Речь идет о гостевых, деловых и туристические поездках граждан Китая в Россию для участия в научных конференциях, культурных, спортивных мероприятиях. Кроме этого, разрешается транзитный безвизовый проезд через российскую территорию.Безвиз для граждан Китая не распространяется на тех, кто едет в Россию для трудовой, в том числе журналистской, деятельности, а также для тех, кто решил обучаться в российских учебных заведениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин