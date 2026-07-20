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Более половины иностранных студентов в Грузии – граждане Индии

Более половины иностранных студентов в Грузии – граждане Индии

Sputnik Грузия

С 1 сентября 2026 года для иностранных абитуриентов вводятся квоты, обязательное подтверждение знания грузинского языка и новые требования к успеваемости 20.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-20T11:58+0400

2026-07-20T11:58+0400

2026-07-20T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В Грузии, по данным на 2025/2026 учебный год, учились 44,4 тысячи иностранных студентов, из которых 23,9 тысячи – граждане Индии (53,8%), говорится в исследовании сектора образования инвестиционной компании Galt & Taggart.В частности, согласно данным компании, с 2022 года число иностранных студентов из Индии выросло в два раза, что обусловлено в том числе конфликтом на Украине (релокацией индийских студентов из Украины и России после начала СВО). Большинство из них обучаются в сфере здравоохранения.Помимо граждан Индии, в стране учились 9 тысяч студентов из стран Ближнего Востока и 11,5 тысячи – студентов из других государств. Большинство иностранцев предпочитают получать образование в частных вузах Грузии. В государственных вузах училось лишь 7,5 тысячи иностранцев.Также, согласно обзору, доходы сектора высшего образования росли в среднем на 11,5% в год в 2019-2025 годах и достигли 1,3 млрд лари в 2025 году, главным образом за счет притока иностранных студентов.Учеба иностранцев в вузах ГрузииПравительство с 1 сентября 2026 года введет квоты на поступление иностранных граждан в грузинские вузы, а также определит порядок обучения.Согласно новшеству, поступать иностранцы смогут лишь в вузы и профессиональные училища с государственной аккредитацией. Это даст им право находиться в стране легально и получить вид на жительство на основании обучения.Право на поступление без экзаменов в вузы и профтехучилища Грузии сохранится для иностранных граждан, окончивших школы за рубежом. Однако уже с 1 сентября они будут обязаны при поступлении подтверждать свое знание грузинского языка.Кроме того, по новым правилам, если студент за год не сможет набрать более трети кредитов, его студенческий статус будет приостановлен.Кредиты включают в себя лекции, семинары, лабораторные работы, коллоквиумы, исследовательские проекты и сдачу экзаменов. Один предмет оценивается в среднем в 3–6 кредитов. Стандартный учебный год состоит из 60 кредитов (по 30 кредитов на осенний и весенний семестры).Также, по новым правилам, вузы Грузии будут обязаны вести учет всех иностранных студентов и их успеваемости. Эти базы будут доступны Министерству образования, Министерству юстиции, МИД Грузии, МВД Грузии и Службе безопасности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ближний восток, индия, образование, образование, реформа системы образования в грузии, образование в грузии